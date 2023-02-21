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Попытки "отменить" русский язык не увенчаются успехом, заявила Москалькова - РИА Новости, 21.02.2023
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Попытки "отменить" русский язык не увенчаются успехом, заявила Москалькова
Попытки "отменить" русский язык не увенчаются успехом, заявила Москалькова - РИА Новости, 21.02.2023
Попытки "отменить" русский язык не увенчаются успехом, заявила Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что попытки "отменить" русскую культуру, в том числе русский язык, не увенчаются успехом, и... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:07
2023-02-21T10:07
общество
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что попытки "отменить" русскую культуру, в том числе русский язык, не увенчаются успехом, и призвала отказаться от излишних иностранных заимствований в лексике. "Сегодня отмечается Международный день родного языка как напоминание о необходимости содействия развитию многонациональности языковой культуры… К сожалению, сейчас мы наблюдаем ужасающую картину, как по всему миру пытаются отменить нашу культуру, в том числе русский язык, но эти попытки не увенчаются успехом. Невозможно стереть из памяти произведения Чехова, Достоевского, Толстого", - написала российский омбудсмен в своем телеграм-канале. Она отметила, что, несмотря на то, что для россиян русский язык кажется нам простым, знакомым с детства, у него долгая и славная история: "от ярких образов Повести временных лет - до волшебной строфы Пушкина". "Давайте прислушаемся друг к другу и оставим в прошлом "кейсы", "треки" и "стримы". Чужое это все. Всегда помните сладкое звучание родной речи, и пусть каждое Ваше слово будет наполнено смыслом и счастьем", - сказала Москалькова.
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общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
10:07 21.02.2023
 
Попытки "отменить" русский язык не увенчаются успехом, заявила Москалькова

Омбудсмен Москалькова призвала отказаться от излишних иностранных заимствований в лексике

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что попытки "отменить" русскую культуру, в том числе русский язык, не увенчаются успехом, и призвала отказаться от излишних иностранных заимствований в лексике.
"Сегодня отмечается Международный день родного языка как напоминание о необходимости содействия развитию многонациональности языковой культуры… К сожалению, сейчас мы наблюдаем ужасающую картину, как по всему миру пытаются отменить нашу культуру, в том числе русский язык, но эти попытки не увенчаются успехом. Невозможно стереть из памяти произведения Чехова, Достоевского, Толстого", - написала российский омбудсмен в своем телеграм-канале.
Она отметила, что, несмотря на то, что для россиян русский язык кажется нам простым, знакомым с детства, у него долгая и славная история: "от ярких образов Повести временных лет - до волшебной строфы Пушкина". "Давайте прислушаемся друг к другу и оставим в прошлом "кейсы", "треки" и "стримы". Чужое это все. Всегда помните сладкое звучание родной речи, и пусть каждое Ваше слово будет наполнено смыслом и счастьем", - сказала Москалькова.
Ученики на уроке чтения в начальной школе - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
09:21
Половина россиян считает, что русский язык надо оберегать, показал опрос
 
ОбществоРоссияТатьяна Москалькова
 
 
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