https://ria.ru/20230221/yazyk-1853333485.html

Попытки "отменить" русский язык не увенчаются успехом, заявила Москалькова

Попытки "отменить" русский язык не увенчаются успехом, заявила Москалькова - РИА Новости, 21.02.2023

Попытки "отменить" русский язык не увенчаются успехом, заявила Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что попытки "отменить" русскую культуру, в том числе русский язык, не увенчаются успехом, и... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T10:07

2023-02-21T10:07

2023-02-21T10:07

общество

россия

татьяна москалькова

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что попытки "отменить" русскую культуру, в том числе русский язык, не увенчаются успехом, и призвала отказаться от излишних иностранных заимствований в лексике. "Сегодня отмечается Международный день родного языка как напоминание о необходимости содействия развитию многонациональности языковой культуры… К сожалению, сейчас мы наблюдаем ужасающую картину, как по всему миру пытаются отменить нашу культуру, в том числе русский язык, но эти попытки не увенчаются успехом. Невозможно стереть из памяти произведения Чехова, Достоевского, Толстого", - написала российский омбудсмен в своем телеграм-канале. Она отметила, что, несмотря на то, что для россиян русский язык кажется нам простым, знакомым с детства, у него долгая и славная история: "от ярких образов Повести временных лет - до волшебной строфы Пушкина". "Давайте прислушаемся друг к другу и оставим в прошлом "кейсы", "треки" и "стримы". Чужое это все. Всегда помните сладкое звучание родной речи, и пусть каждое Ваше слово будет наполнено смыслом и счастьем", - сказала Москалькова.

https://ria.ru/20230221/vtsiom-1853327245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, татьяна москалькова