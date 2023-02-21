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Международный день родного языка

Международный день родного языка - РИА Новости, 21.02.2023

Международный день родного языка

Ежегодно 21 февраля в мире отмечается Международный день родного языка (International Mother Language Day). Он был провозглашен на Генеральной конференции... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T00:35

2023-02-21T00:35

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Ежегодно 21 февраля в мире отмечается Международный день родного языка (International Mother Language Day). Он был провозглашен на Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается во всем мире с 2000 года в целях поощрения языкового и культурного разнообразия и многоязычия. Генеральная Ассамблея ООН приветствовала провозглашение этого дня в своей резолюции 2002 года.Эта дата была выбрана в знак памяти событий 21 февраля 1952 года, когда в Дакке, столице нынешней Бангладеш, от пуль полицейских погибли студенты – участники демонстрации в защиту своего родного языка бенгали. Протестующие требовали признать его одним из государственных языков страны.Родной язык – это выражение самосознания и связи поколений. Он тесно связан с историей этноса, обеспечивает его единство и становится залогом его оригинальности: он формирует неразрывную связь между его носителями и служит основой для народа. Языки содержат в себе совокупность приобретенных знаний. Так, некоторые из них неповторимым образом описывают определенную среду, например, амазонские джунгли, отмечают свойства лечебных трав или содержат сведения по астрономии.Языки играют важнейшую роль для обеспечения самобытности человека и групп людей и их мирного сосуществования. Они служат одним из стратегических факторов прогресса в достижении устойчивого развития и гармонических взаимоотношений между глобальными и местными условиями. Лишь всестороннее принятие многоязычия даст всем языкам возможность обрести свое место в мире, охваченном процессами глобализации.Ежегодно Международный день родного языка посвящается определенной теме.В 2023 году его тема: "Многоязычное образование – необходимость трансформации образования". Многоязычное образование на основе родного языка облегчает доступ к обучению и вовлечение в него групп населения, говорящих на недоминирующих языках, языках меньшинств и языках коренных народов.21 февраля на мероприятии ЮНЕСКО будет рассмотрен потенциал многоязычия для преобразования образования с точки зрения обучения в течении всей жизни и в различных контекстах.Будут затронуты три темы: укрепление многоязычного образования как необходимость для трансформации образования в многоязычных контекстах, начиная с дошкольного образования и далеко за его пределами; поддержка обучения посредством многоязычного образования и развития многоязычия в наших быстро меняющихся глобальных условиях и в кризисных ситуациях, включая чрезвычайные ситуации; возрождение языков, которые исчезают или находятся под угрозой исчезновения.Своей резолюцией от 18 декабря 2019 года Генассамблея ООН также провозгласила 2022-2032 годы Международным десятилетием языков коренных народов мира, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме катастрофической утраты многих языков коренных народов и мобилизовать заинтересованные стороны и ресурсы для их сохранения, возрождения и продвижения. 28 февраля 2020 года в Мехико (Мексика) участники мероприятия высокого уровня "Проведение Десятилетия действий в интересах языков коренных народов" опубликовали стратегическую дорожную карту Десятилетия, где главное внимание уделено расширению прав и возможностей носителей языков коренных народов. Более 500 участников из 50 стран, в том числе министры, лидеры коренных народов, исследователи, государственные и частные партнеры, а также другие заинтересованные стороны и эксперты, приняли Лос-Пиносскую декларацию под лозунгом "Не делайте ничего для нас без нас".В настоящее время 40% населения мира не имеет доступа к образованию на родном языке или том, который понимает. Только несколько сотен языков играют видную роль в системах образования и государственной сфере. При этом, по данным ЮНЕСКО, как минимум 40% из более чем 6700 языков находятся под угрозой исчезновения в долгосрочной перспективе из-за нехватки их носителей. Кроме того, менее 2% языков имеют реальное присутствие в Интернете, включая локализованное программное обеспечение и веб-сайты, услуги перевода и преобразования текста в речь и алгоритмы модерации контента. Согласно методологии Всемирного атласа языков (World Atlas of Languages) существует 8324 языка, разговорных или жестовых, которые задокументированы правительствами, государственными учреждениями и академическими кругами. Из них около 7000 языков все еще используются. Исчезновение языков идет не первое столетие и разными темпами. В Австралии, которая до 1970-х годов запрещала аборигенам использовать их родной язык, принадлежит рекорд по числу погибших или оказавшихся под угрозой исчезновения языков: из 400 существовавших там в начале ХХ века языков в настоящее время говорят всего на 25. Из 1,4 тысячи африканских языков по меньшей мере 250 находятся под угрозой, а 500-600 переживают упадок, что особенно характерно для Нигерии и стран Восточной Африки. На Тайване более половины из 23 языков не выдержали давления китайского.Невозможно определить точное число языков, которые исчезли за всю историю человечества. Только в период с 1950 по 2010 годы вымерли 230 языков, а у трети языков мира осталось менее одного носителя. Каждые две недели язык умирает со своим последним носителем, до 50% из них, по прогнозам, исчезнут к следующему столетию.Но в редких случаях возможно "воскресить" утраченный язык. Иврит был вымершим с четвертого века до нашей эры и до XIX века, а каталонский язык расцвел в 1970-х годах. В 2001 году, спустя более 40 лет после смерти последнего носителя языка племени майами в Оклахоме (США), его начали изучать студенты Университета Майами в Огайо. В России проживает 193 народа, они используют примерно 277 языков (по другим данным – 295) и диалектов. Такая статистика приводится в Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года и официальных данных Института языкознания РАН соответственно. При этом в государственной системе образования используется 105 языков, из них 24 – в качестве языка обучения, 81 – в качестве учебного предмета. У некоторых коренных народов ситуация осложняется отсутствием письменности, нехваткой педагогов, владеющим этим языком. Институт языкознания РАН РФ провел исследование, согласно которому за 100 лет в России исчезли 15 языков малочисленных народов, из них 10 – за последние 35 лет.В Красную книгу языков народов России включено более 60 языков.По данным экспертов, иногда сложно точно определить, можно ли считать тот или иной язык утерянным. Например, считалось, что последняя активная носительница бабинского саамского языка (был распространен в центральной части Кольского полуострова) умерла в 2003 году. Но в 2018 году этнографы встретили еще одного его носителя. Главная проблема заключается в тенденции к уменьшению как численности носителей, так и функционала таких языков. В последние годы к Международному дню родного языка в РФ приурочена акция "Родные языки". Участники записывают видеообращение (приветствие, отрывок из песни, стихотворения и т.д.) на родном языке и публикуют его в соцсетях. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, юнеско, оон, россия, в мире, международный день родного языка