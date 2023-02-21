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Экс-начальник Генштаба заявил, что Путин не шутил о ядерных испытаниях

Экс-начальник Генштаба заявил, что Путин не шутил о ядерных испытаниях - РИА Новости, 21.02.2023

Экс-начальник Генштаба заявил, что Путин не шутил о ядерных испытаниях

Готовность России провести ядерные испытания говорит о серьезности намерений Москвы противостоять Западу и защищать страну всеми доступными средствами, заявил... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:03

2023-02-21T15:03

2023-02-21T15:03

безопасность

россия

владимир путин

юрий балуевский

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

сша

ядерное оружие

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Готовность России провести ядерные испытания говорит о серьезности намерений Москвы противостоять Западу и защищать страну всеми доступными средствами, заявил РИА Новости бывший начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу перед Минобороны и "Росатомом" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если США проведут их первыми. "Сам факт проведения ядерных испытаний заставит наших оппонентов на Западе задуматься о серьезности намерений России защищаться всеми доступными средствами", - сказал Балуевский. Он напомнил про инцидент с Рональдом Рейганом, который произошел 11 августа 1984 года. Тогда президент США сделал нашумевшее на весь мир заявление о начале бомбардировки СССР "через пять минут", которое позже было названо шуткой. "Тогда СССР без шуток тут же перевел свои Вооруженные силы в состояние повышенной боеготовности. Очевидно, что Путин сегодня тоже сделал это заявление не шутки ради", - заметил Балуевский.

https://ria.ru/20230221/satana-1853231668.html

россия

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир путин, юрий балуевский, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сша, ядерное оружие, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года