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Экс-начальник Генштаба заявил, что Путин не шутил о ядерных испытаниях
Экс-начальник Генштаба заявил, что Путин не шутил о ядерных испытаниях - РИА Новости, 21.02.2023
Экс-начальник Генштаба заявил, что Путин не шутил о ядерных испытаниях
Готовность России провести ядерные испытания говорит о серьезности намерений Москвы противостоять Западу и защищать страну всеми доступными средствами, заявил... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:03
2023-02-21T15:03
2023-02-21T15:03
безопасность
россия
владимир путин
юрий балуевский
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
сша
ядерное оружие
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Готовность России провести ядерные испытания говорит о серьезности намерений Москвы противостоять Западу и защищать страну всеми доступными средствами, заявил РИА Новости бывший начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу перед Минобороны и "Росатомом" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если США проведут их первыми. "Сам факт проведения ядерных испытаний заставит наших оппонентов на Западе задуматься о серьезности намерений России защищаться всеми доступными средствами", - сказал Балуевский. Он напомнил про инцидент с Рональдом Рейганом, который произошел 11 августа 1984 года. Тогда президент США сделал нашумевшее на весь мир заявление о начале бомбардировки СССР "через пять минут", которое позже было названо шуткой. "Тогда СССР без шуток тут же перевел свои Вооруженные силы в состояние повышенной боеготовности. Очевидно, что Путин сегодня тоже сделал это заявление не шутки ради", - заметил Балуевский.
https://ria.ru/20230221/satana-1853231668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, юрий балуевский, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сша, ядерное оружие, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Юрий Балуевский, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", США, Ядерное оружие, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Экс-начальник Генштаба заявил, что Путин не шутил о ядерных испытаниях
Балуевский: готовность России провести ядерные испытания говорит о серьезности намерений