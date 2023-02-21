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Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Херсона
Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Херсона - РИА Новости, 21.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Херсона
Украинские СМИ пишут о нескольких взрывах в пригороде Херсона, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T23:43
2023-02-21T23:43
2023-02-21T23:43
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украинские СМИ пишут о нескольких взрывах в пригороде Херсона, сообщает украинское издание "Страна.ua". Во вторник издание "РБК-Украина" также сообщало о взрывах в Херсоне. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Херсона
Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в пригороде Херсона