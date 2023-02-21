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Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Херсона - РИА Новости, 21.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Херсона
Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Херсона - РИА Новости, 21.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Херсона
Украинские СМИ пишут о нескольких взрывах в пригороде Херсона, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T23:43
2023-02-21T23:43
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украинские СМИ пишут о нескольких взрывах в пригороде Херсона, сообщает украинское издание "Страна.ua". Во вторник издание "РБК-Украина" также сообщало о взрывах в Херсоне. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, херсон, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
23:43 21.02.2023
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Херсона

Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в пригороде Херсона

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украинские СМИ пишут о нескольких взрывах в пригороде Херсона, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о нескольких прилетах в пригороде Херсона", - говорится в сообщении.
Во вторник издание "РБК-Украина" также сообщало о взрывах в Херсоне.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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