https://ria.ru/20230221/vzryvy-1853573369.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Херсона

Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Херсона - РИА Новости, 21.02.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Херсона

Украинские СМИ пишут о нескольких взрывах в пригороде Херсона, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T23:43

2023-02-21T23:43

2023-02-21T23:43

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_705150b732db9b50691955b35078a47b.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украинские СМИ пишут о нескольких взрывах в пригороде Херсона, сообщает украинское издание "Страна.ua". Во вторник издание "РБК-Украина" также сообщало о взрывах в Херсоне. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсон, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина