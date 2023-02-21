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Глава ЦИК рассказала, когда объявят о выборах в России - РИА Новости, 21.02.2023
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Глава ЦИК рассказала, когда объявят о выборах в России
Глава ЦИК рассказала, когда объявят о выборах в России - РИА Новости, 21.02.2023
Глава ЦИК рассказала, когда объявят о выборах в России
Центральная избирательная комиссия уверена, что выборы в России будут объявлены именно тогда, когда и запланированы по закону, заявила председатель ЦИК РФ Элла... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:09
2023-02-21T15:09
политика
элла памфилова
госдума рф
россия
цик рф
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия уверена, что выборы в России будут объявлены именно тогда, когда и запланированы по закону, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом. "Мы четко знаем свою задачу, и в любой момент, когда могут быть объявлены выборы, а мы уверены, что они будут объявлены именно тогда, когда и по закону, собственно говоря, запланированы, мы должны быть во всеоружии", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24" после выступления главы государства. Она отметила, что Центризбирком научился отражать попытки дестабилизации системы. "Особенно выборы президента - это же важнейшее такое политическое событие, концентрация, я бы так сказала, "солнечное сплетение" всех политических процессов страны, представляете, какое внимание, какое большое желание наших недругов сорвать, ну по крайней мере дискредитировать", - также добавила она. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Ранее Центризбирком сообщал, что в единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 20 регионах РФ и допвыборы депутата Госдумы по Симферопольскому одномандатному округу. Весной 2024 года в России запланированы выборы президента страны.
https://ria.ru/20230221/slutskiy-1853335743.html
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политика, элла памфилова, госдума рф, россия, цик рф
Политика, Элла Памфилова, Госдума РФ, Россия, ЦИК РФ
15:09 21.02.2023
 
Глава ЦИК рассказала, когда объявят о выборах в России

Памфилова заявила, что ЦИК объявит о выборах в сроки, запланированные по закону

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия уверена, что выборы в России будут объявлены именно тогда, когда и запланированы по закону, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.
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Источник: Слуцкий может возглавить списки ЛДПР на региональных выборах
"Мы четко знаем свою задачу, и в любой момент, когда могут быть объявлены выборы, а мы уверены, что они будут объявлены именно тогда, когда и по закону, собственно говоря, запланированы, мы должны быть во всеоружии", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24" после выступления главы государства.
Она отметила, что Центризбирком научился отражать попытки дестабилизации системы.
"Инсинуация людей сомневающихся, нервничающих - это еще одни абсолютно целенаправленные психологические удары, чтобы вывести нас из равновесия", - подчеркнула она и сказала, что в этом ключе ЦИК "на своем фронте" и выдержит любые нападки.
"Особенно выборы президента - это же важнейшее такое политическое событие, концентрация, я бы так сказала, "солнечное сплетение" всех политических процессов страны, представляете, какое внимание, какое большое желание наших недругов сорвать, ну по крайней мере дискредитировать", - также добавила она.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Ранее Центризбирком сообщал, что в единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 20 регионах РФ и допвыборы депутата Госдумы по Симферопольскому одномандатному округу. Весной 2024 года в России запланированы выборы президента страны.
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