https://ria.ru/20230221/vybory-1853410912.html

Путин заверил, что выборы президента в 2024 году состоятся

Путин заверил, что выборы президента в 2024 году состоятся - РИА Новости, 21.02.2023

Путин заверил, что выборы президента в 2024 году состоятся

Выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:17

2023-02-21T13:17

2023-02-21T14:13

политика

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года и президентские выборы в 2024-м состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических и конституционных процедур", - заявил президент.Путин добавил, что все политические силы в России, несмотря на разные подходы к социально-экономическим задачам, едины в вопросе безопасности и суверенитета страны, и процитировал Петра Столыпина. Он отметил, что эти слова были сказаны в Государственной думе более 100 лет назад, но в полной мере созвучны нашему времени. "Он сказал: в деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права - права России быть сильной", - процитировал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230123/putin-1846750400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года