Рейтинг@Mail.ru
Покинувшие Россию будут второсортными чужаками за границей, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/vybor-1853413194.html
Покинувшие Россию будут второсортными чужаками за границей, заявил Путин
Покинувшие Россию будут второсортными чужаками за границей, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Покинувшие Россию будут второсортными чужаками за границей, заявил Путин
У каждого есть возможность выбора, включая тепленькое местечко за границей, российские власти на это не покушаются, но люди, сделавшие такой выбор, там будут... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:18
2023-02-21T14:23
россия
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853436923_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4513c807d59f150cc54c408e5990a3e8.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. У каждого есть возможность выбора, включая тепленькое местечко за границей, российские власти на это не покушаются, но люди, сделавшие такой выбор, там будут второсортными чужаками, заявил президент России Владимир Путин.Президент подчеркнул, что ни деньги, ни связи, ни купленные титулы в такой ситуации не помогут."Они должны понять - они там второй сорт. Но есть и другой выбор - быть со своей родиной, работать для соотечественников, не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя в городах, поселках, в своей стране. И таких предпринимателей, таких настоящих бойцов в бизнесе у нас много. Именно за ними будущее отечественного бизнеса", - сказал президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230113/konfiskatsiya-1844659783.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о российских бизнесменах: "Титулы графов, пэров, мэров тут не помогут"
"Титулы графов, пэров, мэров тут не помогут абсолютно": Путин о российских бизнесменах и о возможности выбора, который есть у них
2023-02-21T13:18
true
PT1M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853436923_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_204d9c163a2fded7c870c40e8ff762aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, в мире
Россия, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин, В мире
13:18 21.02.2023 (обновлено: 14:23 21.02.2023)
 
Покинувшие Россию будут второсортными чужаками за границей, заявил Путин

Путин: Россия не покушается на возможность выбора "тепленького местечка за границей"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. У каждого есть возможность выбора, включая тепленькое местечко за границей, российские власти на это не покушаются, но люди, сделавшие такой выбор, там будут второсортными чужаками, заявил президент России Владимир Путин.
"Да, у каждого есть возможность выбора: кто-то захочет доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами, попытается подыскать место, в казалось бы, привлекательной западной столице или на курорте в другом тепленьком местечке за границей. Это право любого человека, мы даже на это не покушаемся. Но пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать все, что угодно", - сказал Путин во время послания Федеральному собранию.
Президент подчеркнул, что ни деньги, ни связи, ни купленные титулы в такой ситуации не помогут.
"Они должны понять - они там второй сорт. Но есть и другой выбор - быть со своей родиной, работать для соотечественников, не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя в городах, поселках, в своей стране. И таких предпринимателей, таких настоящих бойцов в бизнесе у нас много. Именно за ними будущее отечественного бизнеса", - сказал президент.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 15:40Специальная военная операция на Украине
В Кремле прокомментировали идею о конфискации имущества у покинувших Россию
 
РоссияПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала