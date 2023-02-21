https://ria.ru/20230221/vybor-1853413194.html

Покинувшие Россию будут второсортными чужаками за границей, заявил Путин

Покинувшие Россию будут второсортными чужаками за границей, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Покинувшие Россию будут второсортными чужаками за границей, заявил Путин

У каждого есть возможность выбора, включая тепленькое местечко за границей, российские власти на это не покушаются, но люди, сделавшие такой выбор, там будут... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:18

2023-02-21T13:18

2023-02-21T14:23

россия

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853436923_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4513c807d59f150cc54c408e5990a3e8.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. У каждого есть возможность выбора, включая тепленькое местечко за границей, российские власти на это не покушаются, но люди, сделавшие такой выбор, там будут второсортными чужаками, заявил президент России Владимир Путин.Президент подчеркнул, что ни деньги, ни связи, ни купленные титулы в такой ситуации не помогут."Они должны понять - они там второй сорт. Но есть и другой выбор - быть со своей родиной, работать для соотечественников, не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя в городах, поселках, в своей стране. И таких предпринимателей, таких настоящих бойцов в бизнесе у нас много. Именно за ними будущее отечественного бизнеса", - сказал президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230113/konfiskatsiya-1844659783.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о российских бизнесменах: "Титулы графов, пэров, мэров тут не помогут" "Титулы графов, пэров, мэров тут не помогут абсолютно": Путин о российских бизнесменах и о возможности выбора, который есть у них 2023-02-21T13:18 true PT1M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, в мире