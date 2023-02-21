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Покинувшие Россию будут второсортными чужаками за границей, заявил Путин
Покинувшие Россию будут второсортными чужаками за границей, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Покинувшие Россию будут второсортными чужаками за границей, заявил Путин
У каждого есть возможность выбора, включая тепленькое местечко за границей, российские власти на это не покушаются, но люди, сделавшие такой выбор, там будут... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:18
2023-02-21T13:18
2023-02-21T14:23
россия
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. У каждого есть возможность выбора, включая тепленькое местечко за границей, российские власти на это не покушаются, но люди, сделавшие такой выбор, там будут второсортными чужаками, заявил президент России Владимир Путин.Президент подчеркнул, что ни деньги, ни связи, ни купленные титулы в такой ситуации не помогут."Они должны понять - они там второй сорт. Но есть и другой выбор - быть со своей родиной, работать для соотечественников, не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя в городах, поселках, в своей стране. И таких предпринимателей, таких настоящих бойцов в бизнесе у нас много. Именно за ними будущее отечественного бизнеса", - сказал президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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Путин о российских бизнесменах: "Титулы графов, пэров, мэров тут не помогут"
"Титулы графов, пэров, мэров тут не помогут абсолютно": Путин о российских бизнесменах и о возможности выбора, который есть у них
2023-02-21T13:18
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PT1M27S
РИА Новости
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россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, в мире
Россия, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин, В мире
13:18 21.02.2023 (обновлено: 14:23 21.02.2023)
Покинувшие Россию будут второсортными чужаками за границей, заявил Путин
Путин: Россия не покушается на возможность выбора "тепленького местечка за границей"