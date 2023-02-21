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Вучич видит перспективу ужесточения боев на Украине - РИА Новости, 21.02.2023
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Вучич видит перспективу ужесточения боев на Украине
Вучич видит перспективу ужесточения боев на Украине - РИА Новости, 21.02.2023
Вучич видит перспективу ужесточения боев на Украине
Сербский президент Александр Вучич заявил, что ожидает ужесточения боевых действий на Украине в ближайшие три дня. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:03
2023-02-21T15:42
в мире
россия
украина
сербия
александр вучич
нато
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БЕЛГРАД, 21 фев – РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич заявил, что ожидает ужесточения боевых действий на Украине в ближайшие три дня. Глава сербского государства находится на международной выставке военной техники IDEX 2023 в Абу-Даби, где указал на общемировую тенденцию к вооружению. По его словам, все боеприпасы сербского производства сразу раскупаются, "как халва". "На основании того, что я мог видеть по заявлениям Путина, ясно, что он очень жестко продолжит боевые действия на Украине, что, как и эскалация конфликта, дополнительно затруднит позицию Сербии в политическом, военном и любом другом смысле. Мы ожидаем это через день, два или три - большие перемены на поле боя и значительные перемены в дальнейшем политическом влиянии на Сербию и со стороны Запада и других международных факторов", - заявил журналистам Вучич, трансляцию вел канал TV Pink. Ранее президент Сербии заявлял, что вооруженный конфликт на Украине разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, россия, украина, сербия, александр вучич, нато
В мире, Россия, Украина, Сербия, Александр Вучич, НАТО
14:03 21.02.2023 (обновлено: 15:42 21.02.2023)
 
Вучич видит перспективу ужесточения боев на Украине

Президент Сербии Вучич ожидает ужесточения боев в зоне спецоперации в течение трех дней

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 фев – РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич заявил, что ожидает ужесточения боевых действий на Украине в ближайшие три дня.
Глава сербского государства находится на международной выставке военной техники IDEX 2023 в Абу-Даби, где указал на общемировую тенденцию к вооружению. По его словам, все боеприпасы сербского производства сразу раскупаются, "как халва".
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"На основании того, что я мог видеть по заявлениям Путина, ясно, что он очень жестко продолжит боевые действия на Украине, что, как и эскалация конфликта, дополнительно затруднит позицию Сербии в политическом, военном и любом другом смысле. Мы ожидаем это через день, два или три - большие перемены на поле боя и значительные перемены в дальнейшем политическом влиянии на Сербию и со стороны Запада и других международных факторов", - заявил журналистам Вучич, трансляцию вел канал TV Pink.
Ранее президент Сербии заявлял, что вооруженный конфликт на Украине разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
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Вучич дал пессимистический прогноз по наступлению мира на Украине
 
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