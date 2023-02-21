https://ria.ru/20230221/vuchich-1853435513.html

Вучич видит перспективу ужесточения боев на Украине

Вучич видит перспективу ужесточения боев на Украине - РИА Новости, 21.02.2023

Вучич видит перспективу ужесточения боев на Украине

Сербский президент Александр Вучич заявил, что ожидает ужесточения боевых действий на Украине в ближайшие три дня. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:03

2023-02-21T14:03

2023-02-21T15:42

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БЕЛГРАД, 21 фев – РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич заявил, что ожидает ужесточения боевых действий на Украине в ближайшие три дня. Глава сербского государства находится на международной выставке военной техники IDEX 2023 в Абу-Даби, где указал на общемировую тенденцию к вооружению. По его словам, все боеприпасы сербского производства сразу раскупаются, "как халва". "На основании того, что я мог видеть по заявлениям Путина, ясно, что он очень жестко продолжит боевые действия на Украине, что, как и эскалация конфликта, дополнительно затруднит позицию Сербии в политическом, военном и любом другом смысле. Мы ожидаем это через день, два или три - большие перемены на поле боя и значительные перемены в дальнейшем политическом влиянии на Сербию и со стороны Запада и других международных факторов", - заявил журналистам Вучич, трансляцию вел канал TV Pink. Ранее президент Сербии заявлял, что вооруженный конфликт на Украине разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230220/vvp-1853150878.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сербия, александр вучич, нато