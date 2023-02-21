https://ria.ru/20230221/vtsiom-1853327245.html

Половина россиян считает, что русский язык надо оберегать, показал опрос

Половина россиян считает, что русский язык надо оберегать, показал опрос - РИА Новости, 21.02.2023

Половина россиян считает, что русский язык надо оберегать, показал опрос

Половина россиян (56%) выступает против перестройки языковой ситуации и считает, что русский язык надо оберегать и бороться за его частоту, при этом 49% из этих РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T09:21

2023-02-21T09:21

2023-02-21T09:21

общество

россия

вциом

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Половина россиян (56%) выступает против перестройки языковой ситуации и считает, что русский язык надо оберегать и бороться за его частоту, при этом 49% из этих респондентов уверены, что следить за чистотой языка должны сами неравнодушные граждане, следует из результатов опроса ВЦИОМ. "Сегодня большая часть россиян выступает против перестройки языковой ситуации, по их мнению, русский язык надо оберегать и бороться за его чистоту (56%), с 2019 г. показатель сократился на 12 п.п. Обратное мнение о том, что язык отражает реальную ситуацию в обществе, и он должен развиваться самостоятельно, без вмешательств с чьей-либо стороны, разделяют 38% (+11 п.п. к 2019)", - говорится в исследовании. Отмечается, что в сравнении с 2008 годом распределение ответов россиян практически не изменилось. При этом, как следует из результатов опроса, чем старше респондент, тем чаще он говорит о необходимости бороться за чистоту русского языка "всеми способами" - среди 18-24-летних так думают 37%, а среди граждан старше 60 лет показатель выше почти в два раза - 67%. Почти половина (49%) тех опрошенных, кому близка идея оберегать русский язык, заявили, что следить за чистотой языка должны сами неравнодушные граждане, ещё 26% выбрали вариант лингвисты-профессионалы, говорится в результатах исследования. "В меньшей степени решение подобных задач возлагается на политиков (10%), общественные организации (5%) и чиновников (4%). Молодежь 18-24 лет чаще других возрастных групп говорит о профессионалах-лингвистах (37%)", - указано в результатах опроса. Как отметил директор ВЦИОМ-Консалтинг Алексей Верижников, иностранные заимствования во всех языках связаны с культурным обменом и поэтому неизбежны, если только речь не идёт о языках "изолированных племен где-нибудь в амазонских джунглях". "Есть три языковых сферы, которые бесполезно регулировать на уровне законодательства. Это живой разговорный язык, профессиональный сленг и язык художественной литературы, который активно вбирает в себя из первых двух, постепенно кристаллизуясь до свойственной той или иной эпохе литературной нормы. И здесь язык как хочет, так и дышит. Что-то берет, а что-то постепенно отторгает", - приводят в пресс-службе ВЦИОМ слова Верижникова. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 12 февраля 2023 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230220/zakoproekt-1853235889.html

https://ria.ru/20230216/slova-1852541161.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, вциом