https://ria.ru/20230221/vsu-1853358432.html

Пушилин заявил, что украинские войска не отступают ни на одном из участков

Пушилин заявил, что украинские войска не отступают ни на одном из участков - РИА Новости, 21.02.2023

Пушилин заявил, что украинские войска не отступают ни на одном из участков

Признаков отвода украинских войск нет ни в Артемовске (украинское название Бахмут), ни в Марьинке, ни в Угледаре, противник упирается, не считая своих потерь,... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:32

2023-02-21T11:32

2023-02-21T12:18

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

артемовск

денис пушилин

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Признаков отвода украинских войск нет ни в Артемовске (украинское название Бахмут), ни в Марьинке, ни в Угледаре, противник упирается, не считая своих потерь, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин."На данный момент признаков отвода войск пока не видим ни в Артемовске, ни в Марьинке, ни в Угледаре. Противник упирается, делая все возможное, не считается со своими потерями, команды у них такие пока", - сообщил Пушилин.Он не назвал сроков освобождения всей территории Донецкой Народной Республики. "Пока трудно давать, ребята продвигаются насколько это возможно, в непростых условиях, но точные сроки вам никто не скажет", - ответил Пушилин.Ранее Пушилин заявил, что недавнее освобождение села Парасковиевка к северу от Артемовска позволяет приблизиться к перекрытию дороги на Часов Яр, которая является путем снабжения противника. Он уточнил, что дорогу на Часов Яр необходимо перекрыть, тем самым ускорив освобождение Артемовска.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230219/artemovsk-1853034934.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

артемовск

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр