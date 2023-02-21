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Пушилин заявил, что украинские войска не отступают ни на одном из участков - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/vsu-1853358432.html
Пушилин заявил, что украинские войска не отступают ни на одном из участков
Пушилин заявил, что украинские войска не отступают ни на одном из участков - РИА Новости, 21.02.2023
Пушилин заявил, что украинские войска не отступают ни на одном из участков
Признаков отвода украинских войск нет ни в Артемовске (украинское название Бахмут), ни в Марьинке, ни в Угледаре, противник упирается, не считая своих потерь,... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:32
2023-02-21T12:18
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
артемовск
денис пушилин
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Признаков отвода украинских войск нет ни в Артемовске (украинское название Бахмут), ни в Марьинке, ни в Угледаре, противник упирается, не считая своих потерь, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин."На данный момент признаков отвода войск пока не видим ни в Артемовске, ни в Марьинке, ни в Угледаре. Противник упирается, делая все возможное, не считается со своими потерями, команды у них такие пока", - сообщил Пушилин.Он не назвал сроков освобождения всей территории Донецкой Народной Республики. "Пока трудно давать, ребята продвигаются насколько это возможно, в непростых условиях, но точные сроки вам никто не скажет", - ответил Пушилин.Ранее Пушилин заявил, что недавнее освобождение села Парасковиевка к северу от Артемовска позволяет приблизиться к перекрытию дороги на Часов Яр, которая является путем снабжения противника. Он уточнил, что дорогу на Часов Яр необходимо перекрыть, тем самым ускорив освобождение Артемовска.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230219/artemovsk-1853034934.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Денис Пушилин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:32 21.02.2023 (обновлено: 12:18 21.02.2023)
 
Пушилин заявил, что украинские войска не отступают ни на одном из участков

Пушилин: украинские войска не отступают ни из Артемовска, ни из Угледара, ни из Марьинки

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты возле Артемовска
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Признаков отвода украинских войск нет ни в Артемовске (украинское название Бахмут), ни в Марьинке, ни в Угледаре, противник упирается, не считая своих потерь, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.
"На данный момент признаков отвода войск пока не видим ни в Артемовске, ни в Марьинке, ни в Угледаре. Противник упирается, делая все возможное, не считается со своими потерями, команды у них такие пока", - сообщил Пушилин.
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Он не назвал сроков освобождения всей территории Донецкой Народной Республики. "Пока трудно давать, ребята продвигаются насколько это возможно, в непростых условиях, но точные сроки вам никто не скажет", - ответил Пушилин.
Ранее Пушилин заявил, что недавнее освобождение села Парасковиевка к северу от Артемовска позволяет приблизиться к перекрытию дороги на Часов Яр, которая является путем снабжения противника. Он уточнил, что дорогу на Часов Яр необходимо перекрыть, тем самым ускорив освобождение Артемовска.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаАртемовскДенис ПушилинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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