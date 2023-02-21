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Запад развязал войну, а Россия пытается ее остановить, заявил Путин
Запад развязал войну, а Россия пытается ее остановить, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Запад развязал войну, а Россия пытается ее остановить, заявил Путин
Запад развязал войну, а Россия использует силу, чтобы ее остановить, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:16
2023-02-21T12:16
2023-02-21T12:33
специальная военная операция на украине
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
россия
москва
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МОСКВА, 21 фев - РИА новости. Запад развязал войну, а Россия использует силу, чтобы ее остановить, заявил президент РФ Владимир Путин."Это они (Запад - ред.) развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить", - сказал Путин в ходе обращения к Федеральному собранию во вторник.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, россия, москва
Специальная военная операция на Украине, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин, Россия, Москва
12:16 21.02.2023 (обновлено: 12:33 21.02.2023)
Запад развязал войну, а Россия пытается ее остановить, заявил Путин
Путин заявил, что Запад развязал войну, а Россия использует силу, чтобы ее остановить