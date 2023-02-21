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Путин поблагодарил военкоров за работу в зоне спецоперации - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин поблагодарил военкоров за работу в зоне спецоперации
Путин поблагодарил военкоров за работу в зоне спецоперации - РИА Новости, 21.02.2023
Путин поблагодарил военкоров за работу в зоне спецоперации
Президент России Владимир Путин поблагодарил военных корреспондентов за работу в зоне СВО. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:30
2023-02-21T12:42
владимир путин
политика
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
москва
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил военных корреспондентов за работу в зоне СВО."Я благодарю... журналистов, прежде всего военных корреспондентов, которые рискуют на передовой, чтобы рассказать всему миру правду", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе в центре Москвы.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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россия
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владимир путин, политика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, москва
Владимир Путин, Политика, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Москва
12:30 21.02.2023 (обновлено: 12:42 21.02.2023)
 
Путин поблагодарил военкоров за работу в зоне спецоперации

Президент Путин поблагодарил военных корреспондентов за работу в зоне спецоперации

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил военных корреспондентов за работу в зоне СВО.
"Я благодарю... журналистов, прежде всего военных корреспондентов, которые рискуют на передовой, чтобы рассказать всему миру правду", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе в центре Москвы.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Путин о новых мерах поддержки участников специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
12:36Специальная военная операция на Украине
Президент объявил о новых мерах поддержки участников спецоперации
 
Владимир ПутинПолитикаПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаРоссияМосква
 
 
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