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Путин поблагодарил военкоров за работу в зоне спецоперации
Путин поблагодарил военкоров за работу в зоне спецоперации - РИА Новости, 21.02.2023
Путин поблагодарил военкоров за работу в зоне спецоперации
Президент России Владимир Путин поблагодарил военных корреспондентов за работу в зоне СВО. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:30
2023-02-21T12:30
2023-02-21T12:42
владимир путин
политика
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
москва
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил военных корреспондентов за работу в зоне СВО."Я благодарю... журналистов, прежде всего военных корреспондентов, которые рискуют на передовой, чтобы рассказать всему миру правду", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе в центре Москвы.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, москва
Владимир Путин, Политика, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Москва
12:30 21.02.2023 (обновлено: 12:42 21.02.2023)
Путин поблагодарил военкоров за работу в зоне спецоперации
Президент Путин поблагодарил военных корреспондентов за работу в зоне спецоперации