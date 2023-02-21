https://ria.ru/20230221/voenkory-1853383110.html

Путин поблагодарил военкоров за работу в зоне спецоперации

Путин поблагодарил военкоров за работу в зоне спецоперации - РИА Новости, 21.02.2023

Путин поблагодарил военкоров за работу в зоне спецоперации

Президент России Владимир Путин поблагодарил военных корреспондентов за работу в зоне СВО. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:30

2023-02-21T12:30

2023-02-21T12:42

владимир путин

политика

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853380364_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6c3c2df1fd74cd35461c3e2f5acaaba.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил военных корреспондентов за работу в зоне СВО."Я благодарю... журналистов, прежде всего военных корреспондентов, которые рискуют на передовой, чтобы рассказать всему миру правду", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе в центре Москвы.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/fond-1853385570.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, политика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, москва