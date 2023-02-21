https://ria.ru/20230221/vinnik-1853557977.html

Адвокат допустил, что США хотят использовать Винника для обмена

Адвокат допустил, что США хотят использовать Винника для обмена - РИА Новости, 21.02.2023

Адвокат допустил, что США хотят использовать Винника для обмена

Адвокат российского гражданина Александра Винника Дэвид Ризк в беседе с РИА Новости допустил, что его подзащитный может рассматриваться в качестве кандидата на... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T21:15

2023-02-21T21:15

2023-02-21T21:15

в мире

сша

россия

греция

александр винник

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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Адвокат российского гражданина Александра Винника Дэвид Ризк в беседе с РИА Новости допустил, что его подзащитный может рассматриваться в качестве кандидата на следующий обмен заключенными между РФ и США. Винника, которого в прошлом году экстрадировали из Греции, в США обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы. На прошедшей неделе, 18 февраля, судебное заседание по делу Винника было отложено почти на неделю из-за накладки в расписании со стороны пенитенциарного учреждения, где он содержится. Слушания должны были состояться по видеосвязи, однако заседание не состоялось, так как Винник не смог присутствовать "из-за неразберихи с расписанием в тюрьме", где держат россиянина. Таким образом, следующее слушание по делу Винника назначено на 24 февраля.

https://ria.ru/20221213/obmen-1838235955.html

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россия

греция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, греция, александр винник