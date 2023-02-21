Адвокат допустил, что США хотят использовать Винника для обмена
Адвокат допустил, что США рассматривают Винника как кандидата на новый обмен заключенными
Александр Винник. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Адвокат российского гражданина Александра Винника Дэвид Ризк в беседе с РИА Новости допустил, что его подзащитный может рассматриваться в качестве кандидата на следующий обмен заключенными между РФ и США.
"Нет, я не стал бы исключать такой возможности", - сказал Ризк, отвечая на соответствующий вопрос.
Винника, которого в прошлом году экстрадировали из Греции, в США обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы.
На прошедшей неделе, 18 февраля, судебное заседание по делу Винника было отложено почти на неделю из-за накладки в расписании со стороны пенитенциарного учреждения, где он содержится. Слушания должны были состояться по видеосвязи, однако заседание не состоялось, так как Винник не смог присутствовать "из-за неразберихи с расписанием в тюрьме", где держат россиянина.
Таким образом, следующее слушание по делу Винника назначено на 24 февраля.
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