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Васильев, чей тест на COVID-19 был положительным, пришел на послание Путина - РИА Новости, 21.02.2023
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Васильев, чей тест на COVID-19 был положительным, пришел на послание Путина
Васильев, чей тест на COVID-19 был положительным, пришел на послание Путина - РИА Новости, 21.02.2023
Васильев, чей тест на COVID-19 был положительным, пришел на послание Путина
Лидер думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев пришел на послание президента РФ, их встреча с главой государства до его оглашения не состоялась из-за... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:32
2023-02-21T11:37
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир васильев
единая россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лидер думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев пришел на послание президента РФ, их встреча с главой государства до его оглашения не состоялась из-за положительного ПЦР-теста у депутата, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства перед посланием встретился со всеми главами думских фракций. Песков сообщил, что встреча президента РФ Владимира Путина с главой фракции "Единой России" в Госдуме Владимиром Васильевым состоится уже после оглашения российским лидером послания Федеральному собранию. Источник же сообщил, что Васильев заболел и его тест на коронавирус дал положительный результат. Путин огласит послание Федеральному собранию в 12.00 мск.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир васильев, единая россия, коронавирус в россии
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Васильев, Единая Россия, Коронавирус в России
11:32 21.02.2023 (обновлено: 11:37 21.02.2023)
 
Васильев, чей тест на COVID-19 был положительным, пришел на послание Путина

Депутат от ЕР Васильев, чей тест на COVID-19 был положительным, пришел на послание Путина

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкВладимир Васильев
Владимир Васильев - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Васильев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лидер думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев пришел на послание президента РФ, их встреча с главой государства до его оглашения не состоялась из-за положительного ПЦР-теста у депутата, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства перед посланием встретился со всеми главами думских фракций. Песков сообщил, что встреча президента РФ Владимира Путина с главой фракции "Единой России" в Госдуме Владимиром Васильевым состоится уже после оглашения российским лидером послания Федеральному собранию. Источник же сообщил, что Васильев заболел и его тест на коронавирус дал положительный результат.
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