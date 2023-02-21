https://ria.ru/20230221/vasilev-1853358531.html
Васильев, чей тест на COVID-19 был положительным, пришел на послание Путина
Васильев, чей тест на COVID-19 был положительным, пришел на послание Путина - РИА Новости, 21.02.2023
Васильев, чей тест на COVID-19 был положительным, пришел на послание Путина
Лидер думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев пришел на послание президента РФ, их встреча с главой государства до его оглашения не состоялась из-за... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:32
2023-02-21T11:32
2023-02-21T11:37
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир васильев
единая россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лидер думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев пришел на послание президента РФ, их встреча с главой государства до его оглашения не состоялась из-за положительного ПЦР-теста у депутата, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства перед посланием встретился со всеми главами думских фракций. Песков сообщил, что встреча президента РФ Владимира Путина с главой фракции "Единой России" в Госдуме Владимиром Васильевым состоится уже после оглашения российским лидером послания Федеральному собранию. Источник же сообщил, что Васильев заболел и его тест на коронавирус дал положительный результат. Путин огласит послание Федеральному собранию в 12.00 мск.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/putin-1853294661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир васильев, единая россия, коронавирус в россии
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Васильев, Единая Россия, Коронавирус в России
11:32 21.02.2023 (обновлено: 11:37 21.02.2023)
Васильев, чей тест на COVID-19 был положительным, пришел на послание Путина
Депутат от ЕР Васильев, чей тест на COVID-19 был положительным, пришел на послание Путина