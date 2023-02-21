"Украинские железные дороги" перенесли "нулевой" километр из Москвы в Киев

"Раньше мы видели километражные отметки на главном вокзале страны, на которых было отмечено "856/857 км". Почему? Потому что около сотни лет у нас был расчет "нулевого" километра от России. Положим этому конец. Теперь "нулевой" километр украинских железных дорог здесь, в Киеве, на Центральном вокзале", — говорится в публикации.