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"Украинские железные дороги" перенесли "нулевой" километр из Москвы в Киев
"Украинские железные дороги" перенесли "нулевой" километр из Москвы в Киев - РИА Новости, 21.02.2023
"Украинские железные дороги" перенесли "нулевой" километр из Москвы в Киев
"Украинские железные дороги" начнут отсчет километража с вокзала Киева вместо Москвы, сообщила компания в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:24
2023-02-21T16:24
2023-02-21T18:09
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. "Украинские железные дороги" начнут отсчет километража с вокзала Киева вместо Москвы, сообщила компания в своем Telegram-канале.В ближайшие три года все километровые таблички на железных дорогах страны заменят на новые.Во вторник "Украинские железные дороги" анонсировали трехлетнюю программу по переименованию своих объектов в рамках "дерусификации".
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РИА Новости
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16:24 21.02.2023 (обновлено: 18:09 21.02.2023)
"Украинские железные дороги" перенесли "нулевой" километр из Москвы в Киев
"Украинские железные дороги" начнут отсчет километража с вокзала Киева вместо Москвы