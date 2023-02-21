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"Украинские железные дороги" перенесли "нулевой" километр из Москвы в Киев - РИА Новости, 21.02.2023
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"Украинские железные дороги" перенесли "нулевой" километр из Москвы в Киев
"Украинские железные дороги" перенесли "нулевой" километр из Москвы в Киев - РИА Новости, 21.02.2023
"Украинские железные дороги" перенесли "нулевой" километр из Москвы в Киев
"Украинские железные дороги" начнут отсчет километража с вокзала Киева вместо Москвы, сообщила компания в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:24
2023-02-21T18:09
в мире
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украинская железная дорога
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. "Украинские железные дороги" начнут отсчет километража с вокзала Киева вместо Москвы, сообщила компания в своем Telegram-канале.В ближайшие три года все километровые таблички на железных дорогах страны заменят на новые.Во вторник "Украинские железные дороги" анонсировали трехлетнюю программу по переименованию своих объектов в рамках "дерусификации".
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в мире, украина, украинская железная дорога, киев, москва, россия
В мире, Украина, Украинская железная дорога, Киев, Москва, Россия
16:24 21.02.2023 (обновлено: 18:09 21.02.2023)
 
"Украинские железные дороги" перенесли "нулевой" километр из Москвы в Киев

"Украинские железные дороги" начнут отсчет километража с вокзала Киева вместо Москвы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентральный железнодорожный вокзал в Киеве
Центральный железнодорожный вокзал в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Центральный железнодорожный вокзал в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. "Украинские железные дороги" начнут отсчет километража с вокзала Киева вместо Москвы, сообщила компания в своем Telegram-канале.
"Раньше мы видели километражные отметки на главном вокзале страны, на которых было отмечено "856/857 км". Почему? Потому что около сотни лет у нас был расчет "нулевого" километра от России. Положим этому конец. Теперь "нулевой" километр украинских железных дорог здесь, в Киеве, на Центральном вокзале", — говорится в публикации.
В ближайшие три года все километровые таблички на железных дорогах страны заменят на новые.
Во вторник "Украинские железные дороги" анонсировали трехлетнюю программу по переименованию своих объектов в рамках "дерусификации".
Поезд Киев — Варшава - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 21:51
На Украине сошел с рельсов поезд Киев —Варшава
 
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