https://ria.ru/20230221/utechka-1853406329.html
Россия практически не могла предотвратить утечку капитала, заявил Путин
Россия практически не могла предотвратить утечку капитала, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Россия практически не могла предотвратить утечку капитала, заявил Путин
Государству в России было практически невозможно предотвратить утечку капитала на Запад, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:09
2023-02-21T13:09
2023-02-21T13:20
россия
владимир путин
экономика
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Государству в России было практически невозможно предотвратить утечку капитала на Запад, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."...И отследить, предотвратить такое развитие ситуации государству было очень сложно, ну практически невозможно. Мы же жили в парадигме свободного рынка", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Россия, Владимир Путин, Экономика, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
13:09 21.02.2023 (обновлено: 13:20 21.02.2023)
Россия практически не могла предотвратить утечку капитала, заявил Путин
Путин: государству было практически невозможно предотвратить утечку капитала на Запад