https://ria.ru/20230221/utechka-1853406329.html

Россия практически не могла предотвратить утечку капитала, заявил Путин

Россия практически не могла предотвратить утечку капитала, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Россия практически не могла предотвратить утечку капитала, заявил Путин

Государству в России было практически невозможно предотвратить утечку капитала на Запад, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:09

2023-02-21T13:09

2023-02-21T13:20

россия

владимир путин

экономика

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Государству в России было практически невозможно предотвратить утечку капитала на Запад, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."...И отследить, предотвратить такое развитие ситуации государству было очень сложно, ну практически невозможно. Мы же жили в парадигме свободного рынка", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220922/aktivy-1818660667.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, экономика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года