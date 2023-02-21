17:44 21.02.2023 (обновлено: 18:31 21.02.2023)
Украинская разведка заявила об использовании американских вертолетов
ГУР Украины сообщило об использовании разведкой американского вертолета UH-60 Black Hawk
© AP Photo / Brennan LinsleyАмериканский многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб")
© AP Photo / Brennan Linsley
Американский многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб"). Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило в своем Telegram-канале, что разведчики используют американский военно-транспортный вертолет UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб").
"Авиация военной разведки Украины продолжает работу на переднем крае обороны нашей страны", — говорится в публикации.
К сообщению прикреплены фотографии стоящего в ангаре "Черного ястреба" в цветах украинского флага рядом с одной из модификаций советского ударного вертолета Ми-24. Вертолет на фотографии не оборудован внешними точками подвески вооружений и скорее всего использовался в качестве транспортного или десантного борта.
UH-60 Black Hawk — двухмоторный многоцелевой вертолет американской компании Sikorsky Aircraft. Согласно информации на сайте производителя, вертолет используется для переброски десанта и грузов в зону боевых действий, а также для эвакуации раненых. Гражданские модификации машины используются в пожарной службе.