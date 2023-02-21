https://ria.ru/20230221/ukraina-1853513146.html

Украинская разведка заявила об использовании американских вертолетов

Украинская разведка заявила об использовании американских вертолетов - РИА Новости, 21.02.2023

Украинская разведка заявила об использовании американских вертолетов

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило в своем Telegram-канале, что разведчики используют американский военно-транспортный вертолет UH-60 РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:44

2023-02-21T17:44

2023-02-21T18:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

sikorsky uh-60 black hawk

sikorsky aircraft

ми-24

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило в своем Telegram-канале, что разведчики используют американский военно-транспортный вертолет UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб").К сообщению прикреплены фотографии стоящего в ангаре "Черного ястреба" в цветах украинского флага рядом с одной из модификаций советского ударного вертолета Ми-24. Вертолет на фотографии не оборудован внешними точками подвески вооружений и скорее всего использовался в качестве транспортного или десантного борта. UH-60 Black Hawk — двухмоторный многоцелевой вертолет американской компании Sikorsky Aircraft. Согласно информации на сайте производителя, вертолет используется для переброски десанта и грузов в зону боевых действий, а также для эвакуации раненых. Гражданские модификации машины используются в пожарной службе.

https://ria.ru/20230221/posledstviya-1853451067.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, sikorsky uh-60 black hawk, sikorsky aircraft, ми-24