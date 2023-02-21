Рейтинг@Mail.ru
Украинская разведка заявила об использовании американских вертолетов - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/ukraina-1853513146.html
Украинская разведка заявила об использовании американских вертолетов
Украинская разведка заявила об использовании американских вертолетов - РИА Новости, 21.02.2023
Украинская разведка заявила об использовании американских вертолетов
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило в своем Telegram-канале, что разведчики используют американский военно-транспортный вертолет UH-60 РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:44
2023-02-21T18:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
sikorsky uh-60 black hawk
sikorsky aircraft
ми-24
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138378/50/1383785051_0:0:4644:2613_1920x0_80_0_0_76017a83b78ce63f94eb1d5bcc1e4e01.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило в своем Telegram-канале, что разведчики используют американский военно-транспортный вертолет UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб").К сообщению прикреплены фотографии стоящего в ангаре "Черного ястреба" в цветах украинского флага рядом с одной из модификаций советского ударного вертолета Ми-24. Вертолет на фотографии не оборудован внешними точками подвески вооружений и скорее всего использовался в качестве транспортного или десантного борта. UH-60 Black Hawk — двухмоторный многоцелевой вертолет американской компании Sikorsky Aircraft. Согласно информации на сайте производителя, вертолет используется для переброски десанта и грузов в зону боевых действий, а также для эвакуации раненых. Гражданские модификации машины используются в пожарной службе.
https://ria.ru/20230221/posledstviya-1853451067.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138378/50/1383785051_768:0:4432:2748_1920x0_80_0_0_189499c4c9f348486d19cc6c3b2c27a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, sikorsky uh-60 black hawk, sikorsky aircraft, ми-24
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Sikorsky UH-60 Black Hawk, Sikorsky Aircraft, Ми-24
17:44 21.02.2023 (обновлено: 18:31 21.02.2023)
 
Украинская разведка заявила об использовании американских вертолетов

ГУР Украины сообщило об использовании разведкой американского вертолета UH-60 Black Hawk

© AP Photo / Brennan LinsleyАмериканский многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб")
Американский многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk (Черный ястреб) - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Brennan Linsley
Американский многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб"). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило в своем Telegram-канале, что разведчики используют американский военно-транспортный вертолет UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб").

"Авиация военной разведки Украины продолжает работу на переднем крае обороны нашей страны", — говорится в публикации.

К сообщению прикреплены фотографии стоящего в ангаре "Черного ястреба" в цветах украинского флага рядом с одной из модификаций советского ударного вертолета Ми-24. Вертолет на фотографии не оборудован внешними точками подвески вооружений и скорее всего использовался в качестве транспортного или десантного борта.
UH-60 Black Hawk — двухмоторный многоцелевой вертолет американской компании Sikorsky Aircraft. Согласно информации на сайте производителя, вертолет используется для переброски десанта и грузов в зону боевых действий, а также для эвакуации раненых. Гражданские модификации машины используются в пожарной службе.
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 14:49
В Китае назвали печальные для Украины последствия визита Байдена
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаSikorsky UH-60 Black HawkSikorsky AircraftМи-24
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала