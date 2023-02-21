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В Госдуме назвали маловероятным сохранение Украины как государства

В Госдуме назвали маловероятным сохранение Украины как государства - РИА Новости, 21.02.2023

В Госдуме назвали маловероятным сохранение Украины как государства

Маловероятно, что Украина сохранится как государство, поскольку в центре ее политики оказался неофашизм, которому нет места в цивилизованном мире, заявил... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T16:14

2023-02-21T16:14

2023-02-21T16:14

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Маловероятно, что Украина сохранится как государство, поскольку в центре ее политики оказался неофашизм, которому нет места в цивилизованном мире, заявил депутат Государственной думы Владимир Шаманов. "Маловероятно, что она (Украина) сохранится как государство, потому что то, что сотворил Зеленский со своими подельниками, должно быть разрушено, потому что в центре оказался неофашизм, а ему нет места вообще для существования в цивилизованном обществе", - сказал Шаманов РИА Новости. Он отметил, что сейчас запущен процесс, направленный на позитивные изменения в мире, и друзьями России будут те, кто положительно настроен на эти изменения. "Прежде всего это страны ОДКБ, страны новой формирующейся геополитической силы БРИКС, это те, кто настроен на позитивные изменения в мире. Этот процесс будет непростой, но он уже запущен, и он имеет огромные перспективы", - подчеркнул Шаманов.

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Кирилл Волков

украина, россия, владимир шаманов, госдума рф, в мире, ситуация в днр и лнр