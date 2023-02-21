https://ria.ru/20230221/ukraina-1853478513.html
В Госдуме назвали маловероятным сохранение Украины как государства
В Госдуме назвали маловероятным сохранение Украины как государства - РИА Новости, 21.02.2023
В Госдуме назвали маловероятным сохранение Украины как государства
Маловероятно, что Украина сохранится как государство, поскольку в центре ее политики оказался неофашизм, которому нет места в цивилизованном мире, заявил... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:14
2023-02-21T16:14
2023-02-21T16:14
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир шаманов
госдума рф
в мире
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155168/49/1551684949_0:26:2796:1598_1920x0_80_0_0_7da94220dbe179555fea7cd5e42cb686.jpg
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Маловероятно, что Украина сохранится как государство, поскольку в центре ее политики оказался неофашизм, которому нет места в цивилизованном мире, заявил депутат Государственной думы Владимир Шаманов. "Маловероятно, что она (Украина) сохранится как государство, потому что то, что сотворил Зеленский со своими подельниками, должно быть разрушено, потому что в центре оказался неофашизм, а ему нет места вообще для существования в цивилизованном обществе", - сказал Шаманов РИА Новости. Он отметил, что сейчас запущен процесс, направленный на позитивные изменения в мире, и друзьями России будут те, кто положительно настроен на эти изменения. "Прежде всего это страны ОДКБ, страны новой формирующейся геополитической силы БРИКС, это те, кто настроен на позитивные изменения в мире. Этот процесс будет непростой, но он уже запущен, и он имеет огромные перспективы", - подчеркнул Шаманов.
https://ria.ru/20230221/edelveys-1853377733.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155168/49/1551684949_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80e35f87d533b35acf5a727067fa751d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, владимир шаманов, госдума рф, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Шаманов, Госдума РФ, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме назвали маловероятным сохранение Украины как государства
Депутат Шаманов: маловероятно, что Украина сохранится как государство