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В Госдуме назвали маловероятным сохранение Украины как государства - РИА Новости, 21.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/ukraina-1853478513.html
В Госдуме назвали маловероятным сохранение Украины как государства
В Госдуме назвали маловероятным сохранение Украины как государства - РИА Новости, 21.02.2023
В Госдуме назвали маловероятным сохранение Украины как государства
Маловероятно, что Украина сохранится как государство, поскольку в центре ее политики оказался неофашизм, которому нет места в цивилизованном мире, заявил... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:14
2023-02-21T16:14
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир шаманов
госдума рф
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Маловероятно, что Украина сохранится как государство, поскольку в центре ее политики оказался неофашизм, которому нет места в цивилизованном мире, заявил депутат Государственной думы Владимир Шаманов. "Маловероятно, что она (Украина) сохранится как государство, потому что то, что сотворил Зеленский со своими подельниками, должно быть разрушено, потому что в центре оказался неофашизм, а ему нет места вообще для существования в цивилизованном обществе", - сказал Шаманов РИА Новости. Он отметил, что сейчас запущен процесс, направленный на позитивные изменения в мире, и друзьями России будут те, кто положительно настроен на эти изменения. "Прежде всего это страны ОДКБ, страны новой формирующейся геополитической силы БРИКС, это те, кто настроен на позитивные изменения в мире. Этот процесс будет непростой, но он уже запущен, и он имеет огромные перспективы", - подчеркнул Шаманов.
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украина, россия, владимир шаманов, госдума рф, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Шаманов, Госдума РФ, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:14 21.02.2023
 
В Госдуме назвали маловероятным сохранение Украины как государства

Депутат Шаманов: маловероятно, что Украина сохранится как государство

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВладимир Шаманов
Владимир Шаманов - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Шаманов . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Маловероятно, что Украина сохранится как государство, поскольку в центре ее политики оказался неофашизм, которому нет места в цивилизованном мире, заявил депутат Государственной думы Владимир Шаманов.
"Маловероятно, что она (Украина) сохранится как государство, потому что то, что сотворил Зеленский со своими подельниками, должно быть разрушено, потому что в центре оказался неофашизм, а ему нет места вообще для существования в цивилизованном обществе", - сказал Шаманов РИА Новости.
Он отметил, что сейчас запущен процесс, направленный на позитивные изменения в мире, и друзьями России будут те, кто положительно настроен на эти изменения. "Прежде всего это страны ОДКБ, страны новой формирующейся геополитической силы БРИКС, это те, кто настроен на позитивные изменения в мире. Этот процесс будет непростой, но он уже запущен, и он имеет огромные перспективы", - подчеркнул Шаманов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ШамановГосдума РФВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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