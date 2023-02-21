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Украинский режим обслуживает интересы третьих стран, заявил Путин

Украинский режим обслуживает интересы третьих стран, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Украинский режим обслуживает интересы третьих стран, заявил Путин

Украинский режим обслуживает не свои национальные интересы, а интересы третьих стран, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:27

2023-02-21T12:27

2023-02-21T12:33

в мире

украина

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украинский режим обслуживает не свои национальные интересы, а интересы третьих стран, заявил президент России Владимир Путин."Украинский сегодняшний режим обслуживает не национальные интересы, а интересы третьих стран. Запад использует Украину и как таран против России, и как полигон", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

украина

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в мире, украина, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия