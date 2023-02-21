https://ria.ru/20230221/ukraina-1853381451.html

Путин озвучил ответный шаг на поставку дальнобойных боеприпасов Украине

Путин озвучил ответный шаг на поставку дальнобойных боеприпасов Украине - РИА Новости, 21.02.2023

Путин озвучил ответный шаг на поставку дальнобойных боеприпасов Украине

Россия даст решительный ответ на поставку дальнобойного оружия Киеву западными странами, подчеркнул Владимир Путин во время президентского послания Федеральному РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:26

2023-02-21T12:26

2023-02-21T14:14

украина

владимир путин

россия

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

политика

специальная военная операция на украине

киев

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россия даст решительный ответ на поставку дальнобойного оружия Киеву западными странами, подчеркнул Владимир Путин во время президентского послания Федеральному собранию.Российский лидер назвал эту меру естественной.Западные страны наращивают поставки вооружений и военной техники Украине. В Москве на это не раз заявляли, что это не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/konflikt-1853380609.html

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Путин: чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ

Путин: Чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ

2023-02-21T12:26

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