https://ria.ru/20230221/ukraina-1853381451.html
Путин озвучил ответный шаг на поставку дальнобойных боеприпасов Украине
Путин озвучил ответный шаг на поставку дальнобойных боеприпасов Украине - РИА Новости, 21.02.2023
Путин озвучил ответный шаг на поставку дальнобойных боеприпасов Украине
Россия даст решительный ответ на поставку дальнобойного оружия Киеву западными странами, подчеркнул Владимир Путин во время президентского послания Федеральному РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:26
2023-02-21T12:26
2023-02-21T14:14
украина
владимир путин
россия
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
политика
специальная военная операция на украине
киев
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россия даст решительный ответ на поставку дальнобойного оружия Киеву западными странами, подчеркнул Владимир Путин во время президентского послания Федеральному собранию.Российский лидер назвал эту меру естественной.Западные страны наращивают поставки вооружений и военной техники Украине. В Москве на это не раз заявляли, что это не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин: чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ
Путин: Чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ
2023-02-21T12:26
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир путин, россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, политика, киев
Украина, Владимир Путин, Россия, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Политика, Специальная военная операция на Украине, Киев
12:26 21.02.2023 (обновлено: 14:14 21.02.2023)
Путин озвучил ответный шаг на поставку дальнобойных боеприпасов Украине
Путин предупредил об ответе России на поставки дальнобойного оружия Украине