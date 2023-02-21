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Путин озвучил ответный шаг на поставку дальнобойных боеприпасов Украине - РИА Новости, 21.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Путин озвучил ответный шаг на поставку дальнобойных боеприпасов Украине
Путин озвучил ответный шаг на поставку дальнобойных боеприпасов Украине - РИА Новости, 21.02.2023
Путин озвучил ответный шаг на поставку дальнобойных боеприпасов Украине
Россия даст решительный ответ на поставку дальнобойного оружия Киеву западными странами, подчеркнул Владимир Путин во время президентского послания Федеральному РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:26
2023-02-21T14:14
украина
владимир путин
россия
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
политика
специальная военная операция на украине
киев
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россия даст решительный ответ на поставку дальнобойного оружия Киеву западными странами, подчеркнул Владимир Путин во время президентского послания Федеральному собранию.Российский лидер назвал эту меру естественной.Западные страны наращивают поставки вооружений и военной техники Украине. В Москве на это не раз заявляли, что это не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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Путин: чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ
Путин: Чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ
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украина, владимир путин, россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, политика, киев
Украина, Владимир Путин, Россия, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Политика, Специальная военная операция на Украине, Киев
12:26 21.02.2023 (обновлено: 14:14 21.02.2023)
 
Путин озвучил ответный шаг на поставку дальнобойных боеприпасов Украине

Путин предупредил об ответе России на поставки дальнобойного оружия Украине

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россия даст решительный ответ на поставку дальнобойного оружия Киеву западными странами, подчеркнул Владимир Путин во время президентского послания Федеральному собранию.
"Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ", — обратил внимание глава государства.
Российский лидер назвал эту меру естественной.
Западные страны наращивают поставки вооружений и военной техники Украине. В Москве на это не раз заявляли, что это не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
12:25Специальная военная операция на Украине
Запад хочет перевести конфликт на Украине в глобальный, заявил Путин
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ПутинРоссияПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаПолитикаКиев
 
 
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