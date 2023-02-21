https://ria.ru/20230221/ukraina-1853378448.html

Путин: неонацисты на Украине не скрывают, чьими наследниками себя считают

Путин: неонацисты на Украине не скрывают, чьими наследниками себя считают - РИА Новости, 21.02.2023

Путин: неонацисты на Украине не скрывают, чьими наследниками себя считают

Президент РФ Владимир Путин заявил, что неонацисты на Украине не скрывают, чьими наследниками они себя считают, нанося на технику "свастики" и используя... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:21

2023-02-21T12:21

2023-02-21T12:57

украина

в мире

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

владимир путин

россия

югославия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что неонацисты на Украине не скрывают, чьими наследниками они себя считают, нанося на технику "свастики" и используя нацистские названия."Недавно одной из бригад вооруженных сил Украины, стыдно сказать, стыдно - нам и мне, - присвоили наименование "Эдельвейс", как гитлеровской дивизии, которая участвовала в депортации евреев, казнях военнопленных, в карательных операциях против партизан Югославии, Италии, Чехословакии и Греции. В ВСУ и Нацгвардии Украины особенно популярностью пользуются шевроны "дас райх", "мертвая голова", "Галичина", - других эсэсовских частей, у которых тоже руки по локоть в крови. На украинскую бронетехнику наносятся опознавательные знаки вермахта нацистской Германии", - сказал Путин в ходе послания Федеральному Собранию РФ."Неонацисты не скрывают чьими наследниками они себя считают. Удивительно, что на Западе этого никто из властьпридержащих не замечает", - добавил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, россия, югославия, вооруженные силы украины