https://ria.ru/20230221/ukraina-1853361997.html
Участник СВО заявил, что время переговоров с Украиной еще не пришло
Участник СВО заявил, что время переговоров с Украиной еще не пришло - РИА Новости, 21.02.2023
Участник СВО заявил, что время переговоров с Украиной еще не пришло
Приехавший на оглашение послания президента участник СВО Денис Скакуновский выразил мнение, что идти на переговоры с Украиной сейчас смысла нет: сначала нужно... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:40
2023-02-21T11:40
2023-02-21T14:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
украина
ситуация в днр и лнр
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Приехавший на оглашение послания президента участник СВО Денис Скакуновский выразил мнение, что идти на переговоры с Украиной сейчас смысла нет: сначала нужно "доказать и показать", а потом "нас будут слушать". "Сейчас нет смысла идти на переговоры, потому что мы не готовы уступить. Смысла нет уступать. Сейчас рано для переговоров, мы сначала всем все докажем и покажем, а затем уже будем диктовать условия. И уже тогда они нас будут слушать. В любом случае спецоперация закончится переговорами", - рассказал лейтенант РИА Новости в кулуарах. "Мы проиграть не можем. И не проиграем в любом случае. Добьемся своих целей. И будем потом уже с [Владимиром] Зеленским и [Джо] Байденом разговаривать", - добавил он. По его словам, у российской армии есть все для победы, осталось дождаться команды. "Команду дадут: "идти вперед" - и пойдем", - добавил он. Видео беседы с лейтенантом Скакуновским опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853364361_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5cdcc529f003dd7db449c14c88adb40e.jpg
Участник спецоперации: идти на переговоры с Зеленским смысла нет
Участник спецоперации Скакуновский, пришедший на послание Путина, идти на переговоры с Зеленским смысла не видит
2023-02-21T11:40
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PT2M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
11:40 21.02.2023 (обновлено: 14:25 21.02.2023)
Участник СВО заявил, что время переговоров с Украиной еще не пришло
Лейтенант Скакуновский считает, что время переговоров с Украиной еще не пришло
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Приехавший на оглашение послания президента участник СВО Денис Скакуновский выразил мнение, что идти на переговоры с Украиной сейчас смысла нет: сначала нужно "доказать и показать", а потом "нас будут слушать".
"Сейчас нет смысла идти на переговоры, потому что мы не готовы уступить. Смысла нет уступать. Сейчас рано для переговоров, мы сначала всем все докажем и покажем, а затем уже будем диктовать условия. И уже тогда они нас будут слушать. В любом случае спецоперация закончится переговорами", - рассказал лейтенант РИА Новости в кулуарах.
"Мы проиграть не можем. И не проиграем в любом случае. Добьемся своих целей. И будем потом уже с [Владимиром] Зеленским и [Джо] Байденом разговаривать", - добавил он. По его словам, у российской армии есть все для победы, осталось дождаться команды. "Команду дадут: "идти вперед" - и пойдем", - добавил он.
Видео беседы с лейтенантом Скакуновским опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.