https://ria.ru/20230221/ukraina-1853361997.html

Участник СВО заявил, что время переговоров с Украиной еще не пришло

Участник СВО заявил, что время переговоров с Украиной еще не пришло - РИА Новости, 21.02.2023

Участник СВО заявил, что время переговоров с Украиной еще не пришло

Приехавший на оглашение послания президента участник СВО Денис Скакуновский выразил мнение, что идти на переговоры с Украиной сейчас смысла нет: сначала нужно... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:40

2023-02-21T11:40

2023-02-21T14:25

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы рф

украина

ситуация в днр и лнр

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Приехавший на оглашение послания президента участник СВО Денис Скакуновский выразил мнение, что идти на переговоры с Украиной сейчас смысла нет: сначала нужно "доказать и показать", а потом "нас будут слушать". "Сейчас нет смысла идти на переговоры, потому что мы не готовы уступить. Смысла нет уступать. Сейчас рано для переговоров, мы сначала всем все докажем и покажем, а затем уже будем диктовать условия. И уже тогда они нас будут слушать. В любом случае спецоперация закончится переговорами", - рассказал лейтенант РИА Новости в кулуарах. "Мы проиграть не можем. И не проиграем в любом случае. Добьемся своих целей. И будем потом уже с [Владимиром] Зеленским и [Джо] Байденом разговаривать", - добавил он. По его словам, у российской армии есть все для победы, осталось дождаться команды. "Команду дадут: "идти вперед" - и пойдем", - добавил он. Видео беседы с лейтенантом Скакуновским опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

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Участник спецоперации: идти на переговоры с Зеленским смысла нет Участник спецоперации Скакуновский, пришедший на послание Путина, идти на переговоры с Зеленским смысла не видит 2023-02-21T11:40 true PT2M00S

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Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года