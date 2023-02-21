https://ria.ru/20230221/ukraina-1853354323.html

Слуцкий оценил шансы на переговоры по Украине как невысокие

Слуцкий оценил шансы на переговоры по Украине как невысокие - РИА Новости, 21.02.2023

Слуцкий оценил шансы на переговоры по Украине как невысокие

Шансы на переговоры по Украине невысокие, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:17

2023-02-21T11:17

2023-02-21T12:12

специальная военная операция на украине

украина

леонид слуцкий (политик)

в мире

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Шансы на переговоры по Украине невысокие, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР)."К сожалению, (эти шансы) невысокие. Мы десятки раз демонстрировали свою готовность, но украинская сторона не просто против - Зеленский сам себе в сентябре прошлого года запретил подобного рода переговоры. Ну что ж, хотите воевать - получите войну. Это очень, очень жаль", - сказал Слуцкий РИА Новости.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Кирилл Волков

украина, леонид слуцкий (политик), в мире