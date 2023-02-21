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Слуцкий оценил шансы на переговоры по Украине как невысокие - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/ukraina-1853354323.html
Слуцкий оценил шансы на переговоры по Украине как невысокие
Слуцкий оценил шансы на переговоры по Украине как невысокие - РИА Новости, 21.02.2023
Слуцкий оценил шансы на переговоры по Украине как невысокие
Шансы на переговоры по Украине невысокие, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:17
2023-02-21T12:12
специальная военная операция на украине
украина
леонид слуцкий (политик)
в мире
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Шансы на переговоры по Украине невысокие, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР)."К сожалению, (эти шансы) невысокие. Мы десятки раз демонстрировали свою готовность, но украинская сторона не просто против - Зеленский сам себе в сентябре прошлого года запретил подобного рода переговоры. Ну что ж, хотите воевать - получите войну. Это очень, очень жаль", - сказал Слуцкий РИА Новости.
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украина, леонид слуцкий (политик), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Леонид Слуцкий (политик), В мире
11:17 21.02.2023 (обновлено: 12:12 21.02.2023)
 
Слуцкий оценил шансы на переговоры по Украине как невысокие

Лидер ЛДПР Слуцкий оценил шансы на переговоры по Украине как невысокие

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Шансы на переговоры по Украине невысокие, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
"К сожалению, (эти шансы) невысокие. Мы десятки раз демонстрировали свою готовность, но украинская сторона не просто против - Зеленский сам себе в сентябре прошлого года запретил подобного рода переговоры. Ну что ж, хотите воевать - получите войну. Это очень, очень жаль", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЛеонид Слуцкий (политик)В мире
 
 
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