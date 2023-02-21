https://ria.ru/20230221/ukraina-1853354323.html
Слуцкий оценил шансы на переговоры по Украине как невысокие
Слуцкий оценил шансы на переговоры по Украине как невысокие - РИА Новости, 21.02.2023
Слуцкий оценил шансы на переговоры по Украине как невысокие
Шансы на переговоры по Украине невысокие, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:17
2023-02-21T11:17
2023-02-21T12:12
специальная военная операция на украине
украина
леонид слуцкий (политик)
в мире
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Шансы на переговоры по Украине невысокие, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР)."К сожалению, (эти шансы) невысокие. Мы десятки раз демонстрировали свою готовность, но украинская сторона не просто против - Зеленский сам себе в сентябре прошлого года запретил подобного рода переговоры. Ну что ж, хотите воевать - получите войну. Это очень, очень жаль", - сказал Слуцкий РИА Новости.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, леонид слуцкий (политик), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Леонид Слуцкий (политик), В мире
11:17 21.02.2023 (обновлено: 12:12 21.02.2023)
Слуцкий оценил шансы на переговоры по Украине как невысокие
Лидер ЛДПР Слуцкий оценил шансы на переговоры по Украине как невысокие