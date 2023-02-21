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СМИ: Киев опасается, что США побудят его пойти на сделку с Россией - РИА Новости, 21.02.2023
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СМИ: Киев опасается, что США побудят его пойти на сделку с Россией
СМИ: Киев опасается, что США побудят его пойти на сделку с Россией - РИА Новости, 21.02.2023
СМИ: Киев опасается, что США побудят его пойти на сделку с Россией
Украина опасается того, что чиновники из администрации президента США Джо Байдена, манипулируя военной помощью, могут попытаться побудить Киев на сделку с... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T07:50
2023-02-21T10:52
украина
в мире
киев
сша
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Украина опасается того, что чиновники из администрации президента США Джо Байдена, манипулируя военной помощью, могут попытаться побудить Киев на сделку с Москвой, сообщает издание Politico со ссылкой на советника Владимира Зеленского. "Я думаю, что и на Капитолийском холме, и в администрации есть люди, которые хотят градуировать помощь в сфере безопасности, чтобы побудить украинцев заключить какую-то сделку", — приводит издание слова советника. По его данным, Киев обеспокоен тем, что некоторые люди из Белого дома будут рады использовать конгресс в качестве оправдания свертывания военной помощи. Отмечается, что такие стремления могут пойти вразрез с обещанием Байдена поддерживать Украину столько, сколько нужно. Однако как считает советник Зеленского, без четко определенных целей в конфликте это обещание американского президента может оказаться невыполненным.
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украина, в мире, киев, сша, джо байден, владимир зеленский
Украина, В мире, Киев, США, Джо Байден, Владимир Зеленский
07:50 21.02.2023 (обновлено: 10:52 21.02.2023)
 
СМИ: Киев опасается, что США побудят его пойти на сделку с Россией

Politico: Украина опасается того, что Белый дом побудит Киев на сделку с Москвой

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Администрации президента Украины
Здание Администрации президента Украины - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Администрации президента Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Украина опасается того, что чиновники из администрации президента США Джо Байдена, манипулируя военной помощью, могут попытаться побудить Киев на сделку с Москвой, сообщает издание Politico со ссылкой на советника Владимира Зеленского.
"Я думаю, что и на Капитолийском холме, и в администрации есть люди, которые хотят градуировать помощь в сфере безопасности, чтобы побудить украинцев заключить какую-то сделку", — приводит издание слова советника.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
04:22
Помощь Киеву со стороны США затягивает конфликт на Украине, заявил Трамп
По его данным, Киев обеспокоен тем, что некоторые люди из Белого дома будут рады использовать конгресс в качестве оправдания свертывания военной помощи. Отмечается, что такие стремления могут пойти вразрез с обещанием Байдена поддерживать Украину столько, сколько нужно. Однако как считает советник Зеленского, без четко определенных целей в конфликте это обещание американского президента может оказаться невыполненным.
 
УкраинаВ миреКиевСШАДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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