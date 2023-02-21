https://ria.ru/20230221/ukraina-1853318530.html

СМИ: Киев опасается, что США побудят его пойти на сделку с Россией

СМИ: Киев опасается, что США побудят его пойти на сделку с Россией - РИА Новости, 21.02.2023

СМИ: Киев опасается, что США побудят его пойти на сделку с Россией

Украина опасается того, что чиновники из администрации президента США Джо Байдена, манипулируя военной помощью, могут попытаться побудить Киев на сделку с... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T07:50

2023-02-21T07:50

2023-02-21T10:52

украина

в мире

киев

сша

джо байден

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Украина опасается того, что чиновники из администрации президента США Джо Байдена, манипулируя военной помощью, могут попытаться побудить Киев на сделку с Москвой, сообщает издание Politico со ссылкой на советника Владимира Зеленского. "Я думаю, что и на Капитолийском холме, и в администрации есть люди, которые хотят градуировать помощь в сфере безопасности, чтобы побудить украинцев заключить какую-то сделку", — приводит издание слова советника. По его данным, Киев обеспокоен тем, что некоторые люди из Белого дома будут рады использовать конгресс в качестве оправдания свертывания военной помощи. Отмечается, что такие стремления могут пойти вразрез с обещанием Байдена поддерживать Украину столько, сколько нужно. Однако как считает советник Зеленского, без четко определенных целей в конфликте это обещание американского президента может оказаться невыполненным.

https://ria.ru/20230221/tramp-1853312252.html

украина

киев

сша

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украина, в мире, киев, сша, джо байден, владимир зеленский