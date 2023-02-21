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СМИ: Киев получил меньше половины помощи, обещанной Западом с 2022 года - РИА Новости, 21.02.2023
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СМИ: Киев получил меньше половины помощи, обещанной Западом с 2022 года
СМИ: Киев получил меньше половины помощи, обещанной Западом с 2022 года - РИА Новости, 21.02.2023
СМИ: Киев получил меньше половины помощи, обещанной Западом с 2022 года
Украина получила меньше половины обещанной странами и институтами Запада финансовой помощи, сообщает газета Financial Times со ссылкой на анализ Кильского... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T03:01
2023-02-21T03:01
украина
россия
сша
тимофей милованов
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украина получила меньше половины обещанной странами и институтами Запада финансовой помощи, сообщает газета Financial Times со ссылкой на анализ Кильского института мировой экономики. Согласно подсчетам института, большую часть этой суммы "задолжали" США и институты ЕС. Киев рассчитывает на 12 миллиардов евро от Вашингтона и 17,5 миллиарда евро от европейских институтов. "Есть проблема с выплатами, они нестабильны, запаздывают", - приводит газета слова Тимофея Милованова, советника Владимира Зеленского.
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украина, россия, сша, тимофей милованов, владимир зеленский, евросоюз
Украина, Россия, США, Тимофей Милованов, Владимир Зеленский, Евросоюз
03:01 21.02.2023
 
СМИ: Киев получил меньше половины помощи, обещанной Западом с 2022 года

FT: Украина получила меньше половины финансовой помощи, обещанной Западом с 2022 года

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украина получила меньше половины обещанной странами и институтами Запада финансовой помощи, сообщает газета Financial Times со ссылкой на анализ Кильского института мировой экономики.
"Министерство финансов получило к декабрю 2022 года 31 миллиард евро из обещанных западными странами 64 миллиардов евро (после начала спецоперации России)", - говорится в сообщении издания.
Согласно подсчетам института, большую часть этой суммы "задолжали" США и институты ЕС. Киев рассчитывает на 12 миллиардов евро от Вашингтона и 17,5 миллиарда евро от европейских институтов.
"Есть проблема с выплатами, они нестабильны, запаздывают", - приводит газета слова Тимофея Милованова, советника Владимира Зеленского.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 21:08
В Пентагоне рассказали, сколько США потратили на военную помощь Украине
 
УкраинаРоссияСШАТимофей МиловановВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
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