https://ria.ru/20230221/ukraina-1853310324.html

СМИ: Киев получил меньше половины помощи, обещанной Западом с 2022 года

СМИ: Киев получил меньше половины помощи, обещанной Западом с 2022 года - РИА Новости, 21.02.2023

СМИ: Киев получил меньше половины помощи, обещанной Западом с 2022 года

Украина получила меньше половины обещанной странами и институтами Запада финансовой помощи, сообщает газета Financial Times со ссылкой на анализ Кильского... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T03:01

2023-02-21T03:01

2023-02-21T03:01

украина

россия

сша

тимофей милованов

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украина получила меньше половины обещанной странами и институтами Запада финансовой помощи, сообщает газета Financial Times со ссылкой на анализ Кильского института мировой экономики. Согласно подсчетам института, большую часть этой суммы "задолжали" США и институты ЕС. Киев рассчитывает на 12 миллиардов евро от Вашингтона и 17,5 миллиарда евро от европейских институтов. "Есть проблема с выплатами, они нестабильны, запаздывают", - приводит газета слова Тимофея Милованова, советника Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20230220/pentagon-1853286524.html

украина

россия

сша

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украина, россия, сша, тимофей милованов, владимир зеленский, евросоюз