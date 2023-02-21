https://ria.ru/20230221/ukraina-1853310324.html
СМИ: Киев получил меньше половины помощи, обещанной Западом с 2022 года
СМИ: Киев получил меньше половины помощи, обещанной Западом с 2022 года - РИА Новости, 21.02.2023
СМИ: Киев получил меньше половины помощи, обещанной Западом с 2022 года
Украина получила меньше половины обещанной странами и институтами Запада финансовой помощи, сообщает газета Financial Times со ссылкой на анализ Кильского... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T03:01
2023-02-21T03:01
2023-02-21T03:01
украина
россия
сша
тимофей милованов
владимир зеленский
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_0:124:3091:1863_1920x0_80_0_0_c2788305872a732b0b1cadf73d08504a.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украина получила меньше половины обещанной странами и институтами Запада финансовой помощи, сообщает газета Financial Times со ссылкой на анализ Кильского института мировой экономики. Согласно подсчетам института, большую часть этой суммы "задолжали" США и институты ЕС. Киев рассчитывает на 12 миллиардов евро от Вашингтона и 17,5 миллиарда евро от европейских институтов. "Есть проблема с выплатами, они нестабильны, запаздывают", - приводит газета слова Тимофея Милованова, советника Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20230220/pentagon-1853286524.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_812e4c911b40b3c811b6c1c9ba8697cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сша, тимофей милованов, владимир зеленский, евросоюз
Украина, Россия, США, Тимофей Милованов, Владимир Зеленский, Евросоюз
СМИ: Киев получил меньше половины помощи, обещанной Западом с 2022 года
FT: Украина получила меньше половины финансовой помощи, обещанной Западом с 2022 года