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"Будущего нет". Какой Россию видит Запад спустя год спецоперации - РИА Новости, 21.02.2023
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"Будущего нет". Какой Россию видит Запад спустя год спецоперации
"Будущего нет". Какой Россию видит Запад спустя год спецоперации - РИА Новости, 21.02.2023
"Будущего нет". Какой Россию видит Запад спустя год спецоперации
США и Евросоюз так и не определились, чем, с их точки зрения, должны закончиться боевые действия на Украине. В НАТО нет единства по этому вопросу. Кто на Западе РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T08:00
2023-02-21T08:12
россия
украина
киев
эммануэль макрон
федор лукьянов
алексей данилов
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Михаил Катков. США и Евросоюз так и не определились, чем, с их точки зрения, должны закончиться боевые действия на Украине. В НАТО нет единства по этому вопросу. Кто на Западе наиболее агрессивно настроен по отношению к Москве и с чем это связано — в материале РИА Новости.Чего хочет УкраинаВ конце января в интервью The Washington Post глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что к лету ВСУ захватят Крым. А изданию Wirtualna Polska он сказал, что Россию разделят на несколько частей и введут внешнее управление.Секретарь СНБО Алексей Данилов 11 февраля опубликовал в "Украинской правде" статью. По его мнению, настоящая победа Киева — когда Россия исчезнет. Он уверен, что альтернативы нет, поскольку русские — не немцы, которых перевоспитали после Второй мировой войны. Ну а для начала Москву надо лишить ядерного оружия.В Евросоюзе под патронажем украинских властей прошло несколько заседаний форума российских сепаратистов. "Представители" малых народов с трибуны рассказывали, как в далеком прошлом Москва лишила их свободы. Если этих людей на родине и поддерживают, то максимум несколько человек. Но это нисколько не мешает организаторам преподносить мероприятия как решающие для будущего страны.Чего хотят СШАИздание Politico со ссылкой на главу Госдепа Энтони Блинкена утверждает, что США не рекомендуют ВСУ вторгаться в Крым. Но, конечно, окончательное решение — за Киевом.Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила, что в Вашингтоне думают о том, как не только сейчас помочь Украине, но и обезопасить ее в будущем. В частности, Киеву понадобятся мощные ПВО и армия. Демилитаризация Крыма — обязательное условие. После неизбежного "стратегического поражения Путина" у Москвы не останется шансов на реванш.Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер полагает, что необязательно захватывать Крым: достаточно его изолировать. Для этого надо ликвидировать сухопутный коридор на полуостров, Керченский мост и военно-морскую базу в Севастополе.Тем не менее в Пентагоне сомневаются в возможностях Киева. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли 20 января признал, что ВСУ будет "очень и очень сложно" отбить те территории, которые Россия взяла под контроль.Чего хочет ЕвросоюзЗаместитель главы МИД Польши Павел Яблонский в эфире RMF FM сообщил, что наихудший итог боевых действий — если Москва сможет сохранить лицо. Президент Анджей Дуда выразил готовность "строить железный занавес до самых облаков", лишь бы отгородиться от русских.Главы Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц не так однозначны. Оба твердят, что Россия должна проиграть и ради этого они станут поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Вместе с тем Париж и Берлин приняли "мирный план" Зеленского из десяти пунктов лишь как основу для дальнейших международных дискуссий. Москва вообще отказывается обсуждать украинские "предложения", поскольку они не учитывают сложившихся реалий.Макрон допускает гарантии безопасности для России. В частности, надо снять все вопросы о дальнейшем расширении НАТО. Русских нельзя унижать, подчеркивает он, потому что сотрудничество придется восстанавливать.А генсек Североатлантического блока Йенс Столтенберг уверен: Киев присоединится к альянсу вскоре после победы над Москвой. Зеленский придерживается того же мнения. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он отметил, что у Украины нет альтернативы вступлению в Евросоюз и НАТО.И только один премьер-министр Венгрии Виктор Орбан критикует позицию ЕС в украинском конфликте.Из крайности в крайностьРазница в подходах представителей Запада к России пока незначительна, но расхождения могут усилиться.Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов отмечает, что европейцы и американцы произносят почти одни и те же слова. "Кто-то говорит, что Украина должна победить, но Россия не должна быть разгромлена, а кто-то хочет все вместе. Для Москвы одно от другого не отличается", — констатирует он.Наиболее агрессивно настроены американцы. "Из-за удаленности от поля боя они не чувствуют на себе груза ответственности. Европейцы же следуют в общем фарватере. Немного выбивается Макрон, заявляющий о послевоенном сотрудничестве, но на данном этапе это не имеет особого значения", — рассуждает Лукьянов.По его мнению, западные лидеры оказались в тупике. Они не знают, как изменить ситуацию, поэтому продолжают накачивать Украину оружием. Вместе с тем у них нет ответа на вопрос о том, каким должен быть военный успех ВСУ, потому что неизвестно, как на это отреагирует Россия.США — это большое государство со специфической историей, американцы склонны бросаться из крайности в крайность и все упрощать, говорит руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. Европа более рациональная, что обусловлено ее войнами, революциями и прочими особенностями исторического пути. Соответственно, палитра мнений богаче. Но чем ближе страна к России географически, тем больше там страхов."Несколько лет Москва пыталась играть на противоречиях между США и Евросоюзом, однако в 2022-м это не помешало им объединить усилия", — отмечает эксперт.Тем не менее европейцы обеспокоены и, наращивая поставки вооружений, все же думают, как предотвратить разрастание конфликта.
https://ria.ru/20230212/ukraina-1850839635.html
https://ria.ru/20230210/evropa-1850911343.html
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россия, украина, киев, эммануэль макрон, федор лукьянов, алексей данилов, вооруженные силы украины, нато, совет национальной безопасности и обороны украины, политика
Россия, Украина, Киев, Эммануэль Макрон, Федор Лукьянов, Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины, НАТО, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Политика
08:00 21.02.2023 (обновлено: 08:12 21.02.2023)
 

"Будущего нет". Какой Россию видит Запад спустя год спецоперации

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Михаил Катков. США и Евросоюз так и не определились, чем, с их точки зрения, должны закончиться боевые действия на Украине. В НАТО нет единства по этому вопросу. Кто на Западе наиболее агрессивно настроен по отношению к Москве и с чем это связано — в материале РИА Новости.

Чего хочет Украина

В конце января в интервью The Washington Post глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что к лету ВСУ захватят Крым. А изданию Wirtualna Polska он сказал, что Россию разделят на несколько частей и введут внешнее управление.
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Секретарь СНБО Алексей Данилов 11 февраля опубликовал в "Украинской правде" статью. По его мнению, настоящая победа Киева — когда Россия исчезнет. Он уверен, что альтернативы нет, поскольку русские — не немцы, которых перевоспитали после Второй мировой войны. Ну а для начала Москву надо лишить ядерного оружия.
В Евросоюзе под патронажем украинских властей прошло несколько заседаний форума российских сепаратистов. "Представители" малых народов с трибуны рассказывали, как в далеком прошлом Москва лишила их свободы. Если этих людей на родине и поддерживают, то максимум несколько человек. Но это нисколько не мешает организаторам преподносить мероприятия как решающие для будущего страны.

Чего хотят США

Издание Politico со ссылкой на главу Госдепа Энтони Блинкена утверждает, что США не рекомендуют ВСУ вторгаться в Крым. Но, конечно, окончательное решение — за Киевом.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила, что в Вашингтоне думают о том, как не только сейчас помочь Украине, но и обезопасить ее в будущем. В частности, Киеву понадобятся мощные ПВО и армия. Демилитаризация Крыма — обязательное условие. После неизбежного "стратегического поражения Путина" у Москвы не останется шансов на реванш.
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер полагает, что необязательно захватывать Крым: достаточно его изолировать. Для этого надо ликвидировать сухопутный коридор на полуостров, Керченский мост и военно-морскую базу в Севастополе.
Тем не менее в Пентагоне сомневаются в возможностях Киева. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли 20 января признал, что ВСУ будет "очень и очень сложно" отбить те территории, которые Россия взяла под контроль.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
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Чего хочет Евросоюз

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский в эфире RMF FM сообщил, что наихудший итог боевых действий — если Москва сможет сохранить лицо. Президент Анджей Дуда выразил готовность "строить железный занавес до самых облаков", лишь бы отгородиться от русских.
© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому перед совместным фотографированием лидеров ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому перед совместной фотографией лидеров ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому перед совместным фотографированием лидеров ЕС в Брюсселе
Главы Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц не так однозначны. Оба твердят, что Россия должна проиграть и ради этого они станут поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Вместе с тем Париж и Берлин приняли "мирный план" Зеленского из десяти пунктов лишь как основу для дальнейших международных дискуссий. Москва вообще отказывается обсуждать украинские "предложения", поскольку они не учитывают сложившихся реалий.
Макрон допускает гарантии безопасности для России. В частности, надо снять все вопросы о дальнейшем расширении НАТО. Русских нельзя унижать, подчеркивает он, потому что сотрудничество придется восстанавливать.
А генсек Североатлантического блока Йенс Столтенберг уверен: Киев присоединится к альянсу вскоре после победы над Москвой. Зеленский придерживается того же мнения. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он отметил, что у Украины нет альтернативы вступлению в Евросоюз и НАТО.
И только один премьер-министр Венгрии Виктор Орбан критикует позицию ЕС в украинском конфликте.
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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Из крайности в крайность

Разница в подходах представителей Запада к России пока незначительна, но расхождения могут усилиться.
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов отмечает, что европейцы и американцы произносят почти одни и те же слова. "Кто-то говорит, что Украина должна победить, но Россия не должна быть разгромлена, а кто-то хочет все вместе. Для Москвы одно от другого не отличается", — констатирует он.
© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Париже - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Париже
Наиболее агрессивно настроены американцы. "Из-за удаленности от поля боя они не чувствуют на себе груза ответственности. Европейцы же следуют в общем фарватере. Немного выбивается Макрон, заявляющий о послевоенном сотрудничестве, но на данном этапе это не имеет особого значения", — рассуждает Лукьянов.
По его мнению, западные лидеры оказались в тупике. Они не знают, как изменить ситуацию, поэтому продолжают накачивать Украину оружием. Вместе с тем у них нет ответа на вопрос о том, каким должен быть военный успех ВСУ, потому что неизвестно, как на это отреагирует Россия.
© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
США — это большое государство со специфической историей, американцы склонны бросаться из крайности в крайность и все упрощать, говорит руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. Европа более рациональная, что обусловлено ее войнами, революциями и прочими особенностями исторического пути. Соответственно, палитра мнений богаче. Но чем ближе страна к России географически, тем больше там страхов.
"Несколько лет Москва пыталась играть на противоречиях между США и Евросоюзом, однако в 2022-м это не помешало им объединить усилия", — отмечает эксперт.
Тем не менее европейцы обеспокоены и, наращивая поставки вооружений, все же думают, как предотвратить разрастание конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 08:00
Конец близок. Европа отворачивается от Украины
 
РоссияУкраинаКиевЭммануэль МакронФедор ЛукьяновАлексей ДаниловВооруженные силы УкраиныНАТОСовет национальной безопасности и обороны УкраиныПолитика
 
 
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