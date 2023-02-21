https://ria.ru/20230221/ukaz-1853431828.html

Путин признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России

Путин признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России - РИА Новости, 21.02.2023

Путин признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России

Владимир Путин отменил указ 2012 года о мерах по реализации внешней политики России, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:51

2023-02-21T13:51

2023-02-21T14:27

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Путин отменил указ 2012 года о мерах по реализации внешней политики России, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Уточняется, что этот шаг направлен на обеспечение интересов Москвы на фоне существенных изменений в международных отношениях.Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, политика, владимир путин