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Путин признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России
Путин признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России - РИА Новости, 21.02.2023
Путин признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России
Владимир Путин отменил указ 2012 года о мерах по реализации внешней политики России, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:51
2023-02-21T14:27
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Путин отменил указ 2012 года о мерах по реализации внешней политики России, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Уточняется, что этот шаг направлен на обеспечение интересов Москвы на фоне существенных изменений в международных отношениях.Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
13:51 21.02.2023 (обновлено: 14:27 21.02.2023)
 
Путин признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России

Путин признал утратившим силу указ о мерах по реализации внешнеполитического курса России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Путин отменил указ 2012 года о мерах по реализации внешней политики России, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что этот шаг направлен на обеспечение интересов Москвы на фоне существенных изменений в международных отношениях.

"Постановляю признать утратившим силу указ президента РФ от 7 мая 2012 года №605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ", — говорится в документе.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.
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