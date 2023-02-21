https://ria.ru/20230221/ukaz-1853431828.html
Путин признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России
Путин признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России - РИА Новости, 21.02.2023
Путин признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России
Владимир Путин отменил указ 2012 года о мерах по реализации внешней политики России, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:51
2023-02-21T13:51
2023-02-21T14:27
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Путин отменил указ 2012 года о мерах по реализации внешней политики России, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Уточняется, что этот шаг направлен на обеспечение интересов Москвы на фоне существенных изменений в международных отношениях.Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.
https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
13:51 21.02.2023 (обновлено: 14:27 21.02.2023)
Путин признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России
Путин признал утратившим силу указ о мерах по реализации внешнеполитического курса России