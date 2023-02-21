https://ria.ru/20230221/ugroza-1853434290.html

Советник президента США заявил, что Запад не представляет угрозу для России

Советник президента США заявил, что Запад не представляет угрозу для России - РИА Новости, 21.02.2023

Советник президента США заявил, что Запад не представляет угрозу для России

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отрицает существование угрозы со стороны Запада, о которой говорил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:00

2023-02-21T14:00

2023-02-21T14:00

россия

сша

украина

владимир путин

джейк салливан

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в мире

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отрицает существование угрозы со стороны Запада, о которой говорил президент РФ Владимир Путин. Ранее во вторник во время послания Федеральному собранию Путин заявил, что после отказа США и НАТО обсуждать договоры о гарантиях безопасности в декабре 2021 года Россия находилась перед лицом нарастающей угрозы. По словам российского президента, Запад готовил "порабощенную Украину" к большой войне. "Никто не нападает на Россию. Это какой-то абсурд думать, что Украина или кто-то еще представляет военную угрозу для России", - приводит слова Салливана журналистам агентство Франс Пресс.

https://ria.ru/20230221/zapad-1853426280.html

россия

сша

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, украина, владимир путин, джейк салливан, нато, в мире