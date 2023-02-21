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Советник президента США заявил, что Запад не представляет угрозу для России - РИА Новости, 21.02.2023
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Советник президента США заявил, что Запад не представляет угрозу для России
Советник президента США заявил, что Запад не представляет угрозу для России - РИА Новости, 21.02.2023
Советник президента США заявил, что Запад не представляет угрозу для России
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отрицает существование угрозы со стороны Запада, о которой говорил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:00
2023-02-21T14:00
россия
сша
украина
владимир путин
джейк салливан
нато
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отрицает существование угрозы со стороны Запада, о которой говорил президент РФ Владимир Путин. Ранее во вторник во время послания Федеральному собранию Путин заявил, что после отказа США и НАТО обсуждать договоры о гарантиях безопасности в декабре 2021 года Россия находилась перед лицом нарастающей угрозы. По словам российского президента, Запад готовил "порабощенную Украину" к большой войне. "Никто не нападает на Россию. Это какой-то абсурд думать, что Украина или кто-то еще представляет военную угрозу для России", - приводит слова Салливана журналистам агентство Франс Пресс.
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россия, сша, украина, владимир путин, джейк салливан, нато, в мире
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Джейк Салливан, НАТО, В мире
14:00 21.02.2023
 
Советник президента США заявил, что Запад не представляет угрозу для России

Советник президента США Салливан отрицает наличие угрозы Запада, о которой заявил Путин

© AP Photo / David PhillipВашингтон
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / David Phillip
Вашингтон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отрицает существование угрозы со стороны Запада, о которой говорил президент РФ Владимир Путин.
Ранее во вторник во время послания Федеральному собранию Путин заявил, что после отказа США и НАТО обсуждать договоры о гарантиях безопасности в декабре 2021 года Россия находилась перед лицом нарастающей угрозы. По словам российского президента, Запад готовил "порабощенную Украину" к большой войне.
"Никто не нападает на Россию. Это какой-то абсурд думать, что Украина или кто-то еще представляет военную угрозу для России", - приводит слова Салливана журналистам агентство Франс Пресс.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 13:41
Путин обвинил Запад в причастности к планам нанесения ударов по России
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДжейк СалливанНАТОВ мире
 
 
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