https://ria.ru/20230221/ugroza-1853434290.html
Советник президента США заявил, что Запад не представляет угрозу для России
Советник президента США заявил, что Запад не представляет угрозу для России - РИА Новости, 21.02.2023
Советник президента США заявил, что Запад не представляет угрозу для России
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отрицает существование угрозы со стороны Запада, о которой говорил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:00
2023-02-21T14:00
2023-02-21T14:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отрицает существование угрозы со стороны Запада, о которой говорил президент РФ Владимир Путин. Ранее во вторник во время послания Федеральному собранию Путин заявил, что после отказа США и НАТО обсуждать договоры о гарантиях безопасности в декабре 2021 года Россия находилась перед лицом нарастающей угрозы. По словам российского президента, Запад готовил "порабощенную Украину" к большой войне. "Никто не нападает на Россию. Это какой-то абсурд думать, что Украина или кто-то еще представляет военную угрозу для России", - приводит слова Салливана журналистам агентство Франс Пресс.
https://ria.ru/20230221/zapad-1853426280.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, США, Украина, Владимир Путин, Джейк Салливан, НАТО, В мире
Советник президента США заявил, что Запад не представляет угрозу для России
Советник президента США Салливан отрицает наличие угрозы Запада, о которой заявил Путин