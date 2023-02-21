https://ria.ru/20230221/ucheniya-1853363229.html

Россия и Белоруссия проведут учения "Щит Союза — 2023"

Россия и Белоруссия проведут учения "Щит Союза — 2023" - РИА Новости, 21.02.2023

Россия и Белоруссия проведут учения "Щит Союза — 2023"

Белорусско-российское учение "Щит Союза-2023" пройдет на территории России с 22 по 26 сентября, сообщил начальник департамента международного военного... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:42

2023-02-21T11:42

2023-02-21T11:42

союзное государство

россия

белоруссия

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МИНСК, 21 фев – РИА Новости. Белорусско-российское учение "Щит Союза-2023" пройдет на территории России с 22 по 26 сентября, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко."Среди центральных мероприятий оперативной и боевой подготовки – совместное оперативное учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Щит Союза-2023", которое пройдет на территории России с 22 по 26 сентября", - сказал Ревенко во время брифинга для атташе по вопросам обороны иностранных государств, аккредитованных при министерстве обороны Белоруссии. Его слова приводятся в телеграм-канале белорусского военного ведомства.Ревенко подчеркнул, что "очевидным фактом является значительное углубление сотрудничества с Российской Федерацией в интересах обеспечения обороноспособности Союзного государства в условиях противостояния текущим вызовам и угрозам". "Взаимодействие Беларуси и России в сфере обеспечения военной безопасности всегда развивалось продуктивно. На сегодняшний день военный союз является неотъемлемым условием для дальнейшего развития обоих государств", - констатировал он.Ревенко заявил, что тесное взаимодействие с Российской Федерацией на стратегическом уровне будет продолжено и в текущем году. "Планируется провести более 150 совместных мероприятий различной направленности", - сообщил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, белоруссия