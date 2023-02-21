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Россия и Белоруссия проведут учения "Щит Союза — 2023" - РИА Новости, 21.02.2023
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Россия и Белоруссия проведут учения "Щит Союза — 2023"
Россия и Белоруссия проведут учения "Щит Союза — 2023" - РИА Новости, 21.02.2023
Россия и Белоруссия проведут учения "Щит Союза — 2023"
Белорусско-российское учение "Щит Союза-2023" пройдет на территории России с 22 по 26 сентября, сообщил начальник департамента международного военного... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:42
2023-02-21T11:42
союзное государство
россия
белоруссия
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МИНСК, 21 фев – РИА Новости. Белорусско-российское учение "Щит Союза-2023" пройдет на территории России с 22 по 26 сентября, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко."Среди центральных мероприятий оперативной и боевой подготовки – совместное оперативное учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Щит Союза-2023", которое пройдет на территории России с 22 по 26 сентября", - сказал Ревенко во время брифинга для атташе по вопросам обороны иностранных государств, аккредитованных при министерстве обороны Белоруссии. Его слова приводятся в телеграм-канале белорусского военного ведомства.Ревенко подчеркнул, что "очевидным фактом является значительное углубление сотрудничества с Российской Федерацией в интересах обеспечения обороноспособности Союзного государства в условиях противостояния текущим вызовам и угрозам". "Взаимодействие Беларуси и России в сфере обеспечения военной безопасности всегда развивалось продуктивно. На сегодняшний день военный союз является неотъемлемым условием для дальнейшего развития обоих государств", - констатировал он.Ревенко заявил, что тесное взаимодействие с Российской Федерацией на стратегическом уровне будет продолжено и в текущем году. "Планируется провести более 150 совместных мероприятий различной направленности", - сообщил он.
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россия, белоруссия
Союзное государство, Россия, Белоруссия
11:42 21.02.2023
 
Россия и Белоруссия проведут учения "Щит Союза — 2023"

Москва и Минск проведут учения "Щит Союза — 2023" на территории России в сентябре

© Sputnik / Перейти в медиабанкВертолет Ми-8 во время учений вооруженных сил Белоруссии и России "Союзная решимость-2022"
Вертолет Ми-8 во время учений вооруженных сил Белоруссии и России Союзная решимость-2022
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Вертолет Ми-8 во время учений вооруженных сил Белоруссии и России "Союзная решимость-2022". Архивное фото
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МИНСК, 21 фев – РИА Новости. Белорусско-российское учение "Щит Союза-2023" пройдет на территории России с 22 по 26 сентября, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
"Среди центральных мероприятий оперативной и боевой подготовки – совместное оперативное учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Щит Союза-2023", которое пройдет на территории России с 22 по 26 сентября", - сказал Ревенко во время брифинга для атташе по вопросам обороны иностранных государств, аккредитованных при министерстве обороны Белоруссии. Его слова приводятся в телеграм-канале белорусского военного ведомства.
Ревенко подчеркнул, что "очевидным фактом является значительное углубление сотрудничества с Российской Федерацией в интересах обеспечения обороноспособности Союзного государства в условиях противостояния текущим вызовам и угрозам". "Взаимодействие Беларуси и России в сфере обеспечения военной безопасности всегда развивалось продуктивно. На сегодняшний день военный союз является неотъемлемым условием для дальнейшего развития обоих государств", - констатировал он.
Ревенко заявил, что тесное взаимодействие с Российской Федерацией на стратегическом уровне будет продолжено и в текущем году. "Планируется провести более 150 совместных мероприятий различной направленности", - сообщил он.
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