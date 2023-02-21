https://ria.ru/20230221/ucheniya-1853363229.html
Россия и Белоруссия проведут учения "Щит Союза — 2023"
Россия и Белоруссия проведут учения "Щит Союза — 2023" - РИА Новости, 21.02.2023
Россия и Белоруссия проведут учения "Щит Союза — 2023"
Белорусско-российское учение "Щит Союза-2023" пройдет на территории России с 22 по 26 сентября, сообщил начальник департамента международного военного... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:42
2023-02-21T11:42
2023-02-21T11:42
союзное государство
россия
белоруссия
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МИНСК, 21 фев – РИА Новости. Белорусско-российское учение "Щит Союза-2023" пройдет на территории России с 22 по 26 сентября, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко."Среди центральных мероприятий оперативной и боевой подготовки – совместное оперативное учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Щит Союза-2023", которое пройдет на территории России с 22 по 26 сентября", - сказал Ревенко во время брифинга для атташе по вопросам обороны иностранных государств, аккредитованных при министерстве обороны Белоруссии. Его слова приводятся в телеграм-канале белорусского военного ведомства.Ревенко подчеркнул, что "очевидным фактом является значительное углубление сотрудничества с Российской Федерацией в интересах обеспечения обороноспособности Союзного государства в условиях противостояния текущим вызовам и угрозам". "Взаимодействие Беларуси и России в сфере обеспечения военной безопасности всегда развивалось продуктивно. На сегодняшний день военный союз является неотъемлемым условием для дальнейшего развития обоих государств", - констатировал он.Ревенко заявил, что тесное взаимодействие с Российской Федерацией на стратегическом уровне будет продолжено и в текущем году. "Планируется провести более 150 совместных мероприятий различной направленности", - сообщил он.
https://ria.ru/20230221/gruppirovka-1853357796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия
Союзное государство, Россия, Белоруссия
Россия и Белоруссия проведут учения "Щит Союза — 2023"
Москва и Минск проведут учения "Щит Союза — 2023" на территории России в сентябре
МИНСК, 21 фев – РИА Новости. Белорусско-российское учение "Щит Союза-2023" пройдет на территории России с 22 по 26 сентября, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
"Среди центральных мероприятий оперативной и боевой подготовки – совместное оперативное учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Щит Союза-2023", которое пройдет на территории России с 22 по 26 сентября", - сказал Ревенко во время брифинга для атташе по вопросам обороны иностранных государств, аккредитованных при министерстве обороны Белоруссии. Его слова приводятся в телеграм-канале белорусского военного ведомства.
Ревенко подчеркнул, что "очевидным фактом является значительное углубление сотрудничества с Российской Федерацией в интересах обеспечения обороноспособности Союзного государства в условиях противостояния текущим вызовам и угрозам". "Взаимодействие Беларуси и России в сфере обеспечения военной безопасности всегда развивалось продуктивно. На сегодняшний день военный союз является неотъемлемым условием для дальнейшего развития обоих государств", - констатировал он.
Ревенко заявил, что тесное взаимодействие с Российской Федерацией на стратегическом уровне будет продолжено и в текущем году. "Планируется провести более 150 совместных мероприятий различной направленности", - сообщил он.