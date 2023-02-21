https://ria.ru/20230221/turchak-1853552559.html
Турчак назвал главную мысль послания Путина
Турчак назвал главную мысль послания Путина - РИА Новости, 21.02.2023
Турчак назвал главную мысль послания Путина
Главная мысль послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - народ и армия едины, сегодня вся страна сплотилась ради общей цели, "все для... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T20:20
2023-02-21T20:20
2023-02-21T20:20
политика
россия
андрей турчак
владимир путин
единая россия
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Главная мысль послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - народ и армия едины, сегодня вся страна сплотилась ради общей цели, "все для фронта и все для победы", заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция. "Главная мысль послания: народ и армия едины. Сегодня вся страна сплотилась ради общей цели – все для фронта и все для Победы. Десятки тысяч людей во всех регионах, от мала до велика, ежедневно вносят свой вклад в ее достижение. И сегодня президент лично поблагодарил всех, кто занят этой работой. И так в нашей стране было, есть и будет. И только так победим!" - написал Турчак в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230221/poslanie-1853328331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, андрей турчак, владимир путин, единая россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Политика, Россия, Андрей Турчак, Владимир Путин, Единая Россия, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Турчак назвал главную мысль послания Путина
Секретарь генсовета ЕР Турчак назвал главную мысль послания Путина — народ и армия едины