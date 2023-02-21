https://ria.ru/20230221/turchak-1853552559.html

Турчак назвал главную мысль послания Путина

Турчак назвал главную мысль послания Путина - РИА Новости, 21.02.2023

Турчак назвал главную мысль послания Путина

Главная мысль послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - народ и армия едины, сегодня вся страна сплотилась ради общей цели, "все для... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T20:20

2023-02-21T20:20

2023-02-21T20:20

политика

россия

андрей турчак

владимир путин

единая россия

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Главная мысль послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - народ и армия едины, сегодня вся страна сплотилась ради общей цели, "все для фронта и все для победы", заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция. "Главная мысль послания: народ и армия едины. Сегодня вся страна сплотилась ради общей цели – все для фронта и все для Победы. Десятки тысяч людей во всех регионах, от мала до велика, ежедневно вносят свой вклад в ее достижение. И сегодня президент лично поблагодарил всех, кто занят этой работой. И так в нашей стране было, есть и будет. И только так победим!" - написал Турчак в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230221/poslanie-1853328331.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, андрей турчак, владимир путин, единая россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года