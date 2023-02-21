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В англиканской церкви не ведают, что творят, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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В англиканской церкви не ведают, что творят, заявил Путин
В англиканской церкви не ведают, что творят, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
В англиканской церкви не ведают, что творят, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин, говоря об планах Англиканской церкви рассмотреть идею гендерно-нейтрального Бога, заявил, что они не ведают, что творят. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:36
2023-02-21T13:37
в мире
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об планах Англиканской церкви рассмотреть идею гендерно-нейтрального Бога, заявил, что они не ведают, что творят.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Как стало известно, Англиканская церковь планирует – планирует, правда, пока только еще – рассмотреть идею гендерно-нейтрального Бога. Что тут скажешь? Прости, Господи, не ведают, что творят", - сказал президент.Генеральный синод Церкви Англии ранее принял решение благословлять однополые пары. При этом, несмотря на общественное давление, Церковь решила не менять существующую доктрину, согласно которой брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной. Кроме того, издание Guardian сообщало, что Церковь Англии изучает возможность использования гендерно-нейтральных терминов для обозначения Бога: епископ Личфилда доктор Майкл Ипгрейв заявил, что Церковь исследовала данный вопрос в течение нескольких лет, и будущей весной будет рассмотрен проект по гендерному языку.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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60
353
60
в мире, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
В мире, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
12:36 21.02.2023 (обновлено: 13:37 21.02.2023)
 
В англиканской церкви не ведают, что творят, заявил Путин

Путин прокомментировал идею англиканской церкви о гендерно-нейтральном Боге

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об планах Англиканской церкви рассмотреть идею гендерно-нейтрального Бога, заявил, что они не ведают, что творят.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
12:32
Путин посоветовал Западу посмотреть Священное писание
"Как стало известно, Англиканская церковь планирует – планирует, правда, пока только еще – рассмотреть идею гендерно-нейтрального Бога. Что тут скажешь? Прости, Господи, не ведают, что творят", - сказал президент.
Генеральный синод Церкви Англии ранее принял решение благословлять однополые пары. При этом, несмотря на общественное давление, Церковь решила не менять существующую доктрину, согласно которой брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной. Кроме того, издание Guardian сообщало, что Церковь Англии изучает возможность использования гендерно-нейтральных терминов для обозначения Бога: епископ Личфилда доктор Майкл Ипгрейв заявил, что Церковь исследовала данный вопрос в течение нескольких лет, и будущей весной будет рассмотрен проект по гендерному языку.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
12:34
Путин осудил Запад за объявление извращений нормой жизни
 
В миреПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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