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"Пора бежать в Россию". Американцев поразили слова Путина о Западе
"Пора бежать в Россию". Американцев поразили слова Путина о Западе - РИА Новости, 21.02.2023
"Пора бежать в Россию". Американцев поразили слова Путина о Западе
Американские пользователи Twitter оценили слова президента России Владимира Путина о серьезном нравственном и моральном упадке Запада. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T19:24
2023-02-21T19:24
2023-02-21T21:32
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Американские пользователи Twitter оценили слова президента России Владимира Путина о серьезном нравственном и моральном упадке Запада."Если бы я был моложе на десять или двадцать лет, я бы переехал в Россию как американский эмигрант", — поделился другой участник беседы."Да, и это печальное обвинение в адрес нашего коррумпированного правительства. Я согласен с Путиным", — заявил Deplorable Dane."Кажется, это единственный мировой лидер, который понимает, что происходит на самом деле", — отметил еще один пользователь.Российский лидер во вторник огласил послание Федеральному собранию, в ходе которого затронул важнейшие внутри- и внешнеполитические вопросы. Кроме того, он коснулся темы нравственных ценностей современного Запада, который разрушает традиционные семьи, собственную культуру и национальную идентичность, объявляет нормой жизни всевозможные извращения.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
19:24 21.02.2023 (обновлено: 21:32 21.02.2023)
"Пора бежать в Россию". Американцев поразили слова Путина о Западе
Пользователи Twitter из США захотели перебраться в Россию после слов Путина о Западе
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
Американские пользователи Twitter оценили
слова президента России Владимира Путина о серьезном нравственном и моральном упадке Запада.
"Никогда не думала, что соглашусь с ним. Вау, посмотрите, как низко пало наше государство", — написала Angie.
"Если бы я был моложе на десять или двадцать лет, я бы переехал в Россию как американский эмигрант", — поделился другой участник беседы.
"Да, и это печальное обвинение в адрес нашего коррумпированного правительства. Я согласен с Путиным", — заявил Deplorable Dane.
"Кажется, это единственный мировой лидер, который понимает, что происходит на самом деле", — отметил еще один пользователь.
"Путин был бы лучшим союзником, чем все страны НАТО, вместе взятые", — подчеркнули американские читатели.
Российский лидер во вторник огласил послание Федеральному собранию, в ходе которого затронул важнейшие внутри- и внешнеполитические вопросы. Кроме того, он коснулся темы нравственных ценностей современного Запада, который разрушает традиционные семьи, собственную культуру и национальную идентичность, объявляет нормой жизни всевозможные извращения.