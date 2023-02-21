https://ria.ru/20230221/tsennosti-1853543338.html

"Пора бежать в Россию". Американцев поразили слова Путина о Западе

"Пора бежать в Россию". Американцев поразили слова Путина о Западе - РИА Новости, 21.02.2023

"Пора бежать в Россию". Американцев поразили слова Путина о Западе

Американские пользователи Twitter оценили слова президента России Владимира Путина о серьезном нравственном и моральном упадке Запада. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T19:24

2023-02-21T19:24

2023-02-21T21:32

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Американские пользователи Twitter оценили слова президента России Владимира Путина о серьезном нравственном и моральном упадке Запада."Если бы я был моложе на десять или двадцать лет, я бы переехал в Россию как американский эмигрант", — поделился другой участник беседы."Да, и это печальное обвинение в адрес нашего коррумпированного правительства. Я согласен с Путиным", — заявил Deplorable Dane."Кажется, это единственный мировой лидер, который понимает, что происходит на самом деле", — отметил еще один пользователь.Российский лидер во вторник огласил послание Федеральному собранию, в ходе которого затронул важнейшие внутри- и внешнеполитические вопросы. Кроме того, он коснулся темы нравственных ценностей современного Запада, который разрушает традиционные семьи, собственную культуру и национальную идентичность, объявляет нормой жизни всевозможные извращения.

https://ria.ru/20230221/poslanie-1853468218.html

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политика, россия, владимир путин