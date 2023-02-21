Рейтинг@Mail.ru
"Пора бежать в Россию". Американцев поразили слова Путина о Западе - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/tsennosti-1853543338.html
"Пора бежать в Россию". Американцев поразили слова Путина о Западе
"Пора бежать в Россию". Американцев поразили слова Путина о Западе - РИА Новости, 21.02.2023
"Пора бежать в Россию". Американцев поразили слова Путина о Западе
Американские пользователи Twitter оценили слова президента России Владимира Путина о серьезном нравственном и моральном упадке Запада. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T19:24
2023-02-21T21:32
политика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853423577_0:165:3348:2048_1920x0_80_0_0_ab13d1fe06ab5a5abf644212a78d8761.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Американские пользователи Twitter оценили слова президента России Владимира Путина о серьезном нравственном и моральном упадке Запада."Если бы я был моложе на десять или двадцать лет, я бы переехал в Россию как американский эмигрант", — поделился другой участник беседы."Да, и это печальное обвинение в адрес нашего коррумпированного правительства. Я согласен с Путиным", — заявил Deplorable Dane."Кажется, это единственный мировой лидер, который понимает, что происходит на самом деле", — отметил еще один пользователь.Российский лидер во вторник огласил послание Федеральному собранию, в ходе которого затронул важнейшие внутри- и внешнеполитические вопросы. Кроме того, он коснулся темы нравственных ценностей современного Запада, который разрушает традиционные семьи, собственную культуру и национальную идентичность, объявляет нормой жизни всевозможные извращения.
https://ria.ru/20230221/poslanie-1853468218.html
https://ria.ru/20230221/putin-1853503795.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853423577_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b23e3aaf8a32a4bc13459452ce365661.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
19:24 21.02.2023 (обновлено: 21:32 21.02.2023)
 
"Пора бежать в Россию". Американцев поразили слова Путина о Западе

Пользователи Twitter из США захотели перебраться в Россию после слов Путина о Западе

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Американские пользователи Twitter оценили слова президента России Владимира Путина о серьезном нравственном и моральном упадке Запада.
"Никогда не думала, что соглашусь с ним. Вау, посмотрите, как низко пало наше государство", — написала Angie.
"Если бы я был моложе на десять или двадцать лет, я бы переехал в Россию как американский эмигрант", — поделился другой участник беседы.
"Да, и это печальное обвинение в адрес нашего коррумпированного правительства. Я согласен с Путиным", — заявил Deplorable Dane.
Президент России Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 15:42
Американский военный заявил, что захотел обнять Путина после его речи
"Кажется, это единственный мировой лидер, который понимает, что происходит на самом деле", — отметил еще один пользователь.

"Путин был бы лучшим союзником, чем все страны НАТО, вместе взятые", — подчеркнули американские читатели.

Российский лидер во вторник огласил послание Федеральному собранию, в ходе которого затронул важнейшие внутри- и внешнеполитические вопросы. Кроме того, он коснулся темы нравственных ценностей современного Запада, который разрушает традиционные семьи, собственную культуру и национальную идентичность, объявляет нормой жизни всевозможные извращения.
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 17:15
"Вот это лидер!" Китайцы восхитились героизмом Путина после его послания
 
ПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала