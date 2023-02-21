https://ria.ru/20230221/tsennosti-1853381246.html

Запад разрушает свои ценности, заявил Путин

Запад разрушает свои ценности, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Запад разрушает свои ценности, заявил Путин

Западные страны разрушают собственные ценности, объявляют извращения, в том числе педофилию, нормой жизни, заявил президент России Владимир Путин в послании... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:26

2023-02-21T12:26

2023-02-21T12:48

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

в мире

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Западные страны разрушают собственные ценности, объявляют извращения, в том числе педофилию, нормой жизни, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности. Извращения, издевательство над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой, нормой их жизни. А священнослужителей, священников принуждают благословлять однополые браки", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20221226/tsennosti-1841316803.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, в мире