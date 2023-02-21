https://ria.ru/20230221/tsennosti-1853381246.html
Запад разрушает свои ценности, заявил Путин
Запад разрушает свои ценности, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Запад разрушает свои ценности, заявил Путин
Западные страны разрушают собственные ценности, объявляют извращения, в том числе педофилию, нормой жизни, заявил президент России Владимир Путин в послании... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:26
2023-02-21T12:26
2023-02-21T12:48
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Западные страны разрушают собственные ценности, объявляют извращения, в том числе педофилию, нормой жизни, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности. Извращения, издевательство над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой, нормой их жизни. А священнослужителей, священников принуждают благословлять однополые браки", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, в мире
Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, В мире
12:26 21.02.2023 (обновлено: 12:48 21.02.2023)
Запад разрушает свои ценности, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Запад разрушает свои ценности