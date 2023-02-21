https://ria.ru/20230221/trud-1853451637.html
Котяков заявил о стабильной ситуации на рынке труда
Котяков заявил о стабильной ситуации на рынке труда - РИА Новости, 21.02.2023
Котяков заявил о стабильной ситуации на рынке труда
Ситуация на рынке труда в России стабильная, работодатели сегодня ищут квалифицированных сотрудников, и это связано не с оттоком специалистов за рубеж, а с... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:51
2023-02-21T14:51
2023-02-21T15:00
россия
антон котяков
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748312034_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_2c8af68d7c332b158e9ec29c93f210ab.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России стабильная, работодатели сегодня ищут квалифицированных сотрудников, и это связано не с оттоком специалистов за рубеж, а с наращиванием мощностей российских предприятий, заявил РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков."Рынок труда превратился в рынок соискателей, по большому счету. У нас уже наоборот работодатели находятся в поиске квалифицированных кадров, которые релевантны требованиям к должности", - сказал РИА Новости Котяков.На уточняющий вопрос, связан ли повышенный спрос на работников из-за отъезда некоторых специалистов за границу, собеседник агентства ответил отрицательно."Дело не в этом, дело в том, что предприятия вышли на двух-трехсменный режим работы - это не только предприятия оборонного комплекса, но и другие предприятия различные. Это сказывается в том числе и на рынке труда", - пояснил Котяков.
https://ria.ru/20220504/trud-1786800567.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748312034_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_8eecbf5e8d260be6e4c22d63cc913a45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон котяков, экономика
Россия, Антон Котяков, Экономика
14:51 21.02.2023 (обновлено: 15:00 21.02.2023)
Котяков заявил о стабильной ситуации на рынке труда
Котяков отметил стабильность на рынке труда, работодатели ищут квалифицированные кадры
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России стабильная, работодатели сегодня ищут квалифицированных сотрудников, и это связано не с оттоком специалистов за рубеж, а с наращиванием мощностей российских предприятий, заявил РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков.
"Рынок труда превратился в рынок соискателей, по большому счету. У нас уже наоборот работодатели находятся в поиске квалифицированных кадров, которые релевантны требованиям к должности", - сказал РИА Новости Котяков.
На уточняющий вопрос, связан ли повышенный спрос на работников из-за отъезда некоторых специалистов за границу, собеседник агентства ответил отрицательно.
"Дело не в этом, дело в том, что предприятия вышли на двух-трехсменный режим работы - это не только предприятия оборонного комплекса, но и другие предприятия различные. Это сказывается в том числе и на рынке труда", - пояснил Котяков.