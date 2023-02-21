https://ria.ru/20230221/trud-1853451637.html

Котяков заявил о стабильной ситуации на рынке труда

Котяков заявил о стабильной ситуации на рынке труда - РИА Новости, 21.02.2023

Котяков заявил о стабильной ситуации на рынке труда

Ситуация на рынке труда в России стабильная, работодатели сегодня ищут квалифицированных сотрудников, и это связано не с оттоком специалистов за рубеж, а с... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:51

2023-02-21T14:51

2023-02-21T15:00

россия

антон котяков

экономика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России стабильная, работодатели сегодня ищут квалифицированных сотрудников, и это связано не с оттоком специалистов за рубеж, а с наращиванием мощностей российских предприятий, заявил РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков."Рынок труда превратился в рынок соискателей, по большому счету. У нас уже наоборот работодатели находятся в поиске квалифицированных кадров, которые релевантны требованиям к должности", - сказал РИА Новости Котяков.На уточняющий вопрос, связан ли повышенный спрос на работников из-за отъезда некоторых специалистов за границу, собеседник агентства ответил отрицательно."Дело не в этом, дело в том, что предприятия вышли на двух-трехсменный режим работы - это не только предприятия оборонного комплекса, но и другие предприятия различные. Это сказывается в том числе и на рынке труда", - пояснил Котяков.

https://ria.ru/20220504/trud-1786800567.html

россия

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россия, антон котяков, экономика