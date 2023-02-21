https://ria.ru/20230221/trud-1853393076.html

Путин оценил ситуацию на рынке труда

Путин оценил ситуацию на рынке труда - РИА Новости, 21.02.2023

Путин оценил ситуацию на рынке труда

Безработица в России снизилась до исторического минимума в 3,7 процента, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:50

2023-02-21T12:50

2023-02-21T13:50

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Безработица в России снизилась до исторического минимума в 3,7 процента, заявил президент страны Владимир Путин.Глава государства напомнил, что до пандемии уровень безработицы составлял 4,7 процента.Несмотря на многочисленные трудности, российский рынок труда стал более комфортным, чем был раньше, указал президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/putin-1853409540.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о рынке труда в России Безработица в России снизилась до исторического минимума в 3,7 процента, заявил президент страны Владимир Путин. "Мы не допустили просадки на рынке труда, напротив, добились снижения безработицы в современных условиях", — подчеркнул Путин в послании Федеральному собранию. Глава государства напомнил, что до пандемии уровень безработицы составлял 4,7 процента. 2023-02-21T12:50 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, экономика, владимир путин