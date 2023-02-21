https://ria.ru/20230221/trud-1853393076.html
Путин оценил ситуацию на рынке труда
Путин оценил ситуацию на рынке труда - РИА Новости, 21.02.2023
Путин оценил ситуацию на рынке труда
Безработица в России снизилась до исторического минимума в 3,7 процента, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:50
2023-02-21T12:50
2023-02-21T13:50
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
экономика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853430366_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3a28c8dd079a6f41ef061696f160be71.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Безработица в России снизилась до исторического минимума в 3,7 процента, заявил президент страны Владимир Путин.Глава государства напомнил, что до пандемии уровень безработицы составлял 4,7 процента.Несмотря на многочисленные трудности, российский рынок труда стал более комфортным, чем был раньше, указал президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/putin-1853409540.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853430366_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cfc545565e5746ac2a0368e8386dc279.jpg
Путин о рынке труда в России
Безработица в России снизилась до исторического минимума в 3,7 процента, заявил президент страны Владимир Путин. "Мы не допустили просадки на рынке труда, напротив, добились снижения безработицы в современных условиях", — подчеркнул Путин в послании Федеральному собранию. Глава государства напомнил, что до пандемии уровень безработицы составлял 4,7 процента.
2023-02-21T12:50
true
PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, экономика, владимир путин
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Экономика, Владимир Путин
12:50 21.02.2023 (обновлено: 13:50 21.02.2023)
Путин оценил ситуацию на рынке труда
Путин: безработица в России снизилась до исторического минимума в 3,7 процента