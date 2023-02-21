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Путин оценил ситуацию на рынке труда - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин оценил ситуацию на рынке труда
Путин оценил ситуацию на рынке труда - РИА Новости, 21.02.2023
Путин оценил ситуацию на рынке труда
Безработица в России снизилась до исторического минимума в 3,7 процента, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:50
2023-02-21T13:50
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Безработица в России снизилась до исторического минимума в 3,7 процента, заявил президент страны Владимир Путин.Глава государства напомнил, что до пандемии уровень безработицы составлял 4,7 процента.Несмотря на многочисленные трудности, российский рынок труда стал более комфортным, чем был раньше, указал президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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Путин о рынке труда в России
Безработица в России снизилась до исторического минимума в 3,7 процента, заявил президент страны Владимир Путин. "Мы не допустили просадки на рынке труда, напротив, добились снижения безработицы в современных условиях", — подчеркнул Путин в послании Федеральному собранию. Глава государства напомнил, что до пандемии уровень безработицы составлял 4,7 процента.
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, экономика, владимир путин
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Экономика, Владимир Путин
12:50 21.02.2023 (обновлено: 13:50 21.02.2023)
 
Путин оценил ситуацию на рынке труда

Путин: безработица в России снизилась до исторического минимума в 3,7 процента

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Безработица в России снизилась до исторического минимума в 3,7 процента, заявил президент страны Владимир Путин.
"Мы не допустили просадки на рынке труда, напротив, добились снижения безработицы в современных условиях", — подчеркнул Путин в послании Федеральному собранию.
Глава государства напомнил, что до пандемии уровень безработицы составлял 4,7 процента.
Несмотря на многочисленные трудности, российский рынок труда стал более комфортным, чем был раньше, указал президент.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
13:13
Те, кто вывел капиталы из России, много потерял, заявил Путин
 
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаРоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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