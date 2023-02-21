https://ria.ru/20230221/trevoga-1853514970.html
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.02.2023
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во вторник в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:50
2023-02-21T17:50
2023-02-21T17:50
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев. Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. "Воздушная тревога в Запорожской области. Следите за дальнейшими сообщениями", - написал Куртев в Telegram-канале. Согласно его сообщению, тревога была объявлена в 17.21 мск. Эту же информацию подтверждают данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, запорожская область, россия, киев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Киев, Владимир Путин
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
Власти подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу