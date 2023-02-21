https://ria.ru/20230221/trevoga-1853514970.html

В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу

В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.02.2023

В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во вторник в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:50

2023-02-21T17:50

2023-02-21T17:50

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев. Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. "Воздушная тревога в Запорожской области. Следите за дальнейшими сообщениями", - написал Куртев в Telegram-канале. Согласно его сообщению, тревога была объявлена в 17.21 мск. Эту же информацию подтверждают данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

киев

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в мире, запорожская область, россия, киев, владимир путин