https://ria.ru/20230221/traty-1853376646.html
Путин подчеркнул траты Запада на военную помощь Украине
Путин подчеркнул траты Запада на военную помощь Украине - РИА Новости, 21.02.2023
Путин подчеркнул траты Запада на военную помощь Украине
Запад уже потратил 150 миллиардов долларов на военную помощь Украине, поток денег не уменьшается, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:18
2023-02-21T12:18
2023-02-21T12:36
украина
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
сша
евросоюз
нато
g7
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад уже потратил 150 миллиардов долларов на военную помощь Украине, поток денег не уменьшается, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Он уже потратил более 150 миллиардов долларов на пособничество и вооружение киевского режима", - сказал Путин.Он отметил, что, по данным Ассоциации экономического сотрудничества и развития, на помощь беднейшим государствам мира страны G7 выделили за 2020-2021 годы порядка 60 миллиардов долларов."Понятно, да? На войну 150 (миллиардов долларов - ред.), а беднейшим странам, о которых якобы постоянно заботятся, 60 (миллиардов долларов - ред.). Да ещё под известные требования покорности со стороны стран-получателей этих денег. И где же все разговоры о борьбе с бедностью? Об устойчивом развитии, об экологии? Куда всё делось? Куда всё подевалось? При этом поток денег на войну не уменьшается", - подчеркнул глава государства.По его словам, Запад также "не жалеет средств на поощрение смуты, перевороты в других странах" по всему миру.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230124/transh-1846964695.html
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украина, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, сша, евросоюз, нато, g7
Украина, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, США, Евросоюз, НАТО, G7
12:18 21.02.2023 (обновлено: 12:36 21.02.2023)
Путин подчеркнул траты Запада на военную помощь Украине
Путин: Запад уже потратил 150 миллиардов долларов на военную помощь Украине