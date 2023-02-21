https://ria.ru/20230221/traty-1853376646.html

Путин подчеркнул траты Запада на военную помощь Украине

Путин подчеркнул траты Запада на военную помощь Украине - РИА Новости, 21.02.2023

Путин подчеркнул траты Запада на военную помощь Украине

Запад уже потратил 150 миллиардов долларов на военную помощь Украине, поток денег не уменьшается, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:18

2023-02-21T12:18

2023-02-21T12:36

украина

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

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евросоюз

нато

g7

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад уже потратил 150 миллиардов долларов на военную помощь Украине, поток денег не уменьшается, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Он уже потратил более 150 миллиардов долларов на пособничество и вооружение киевского режима", - сказал Путин.Он отметил, что, по данным Ассоциации экономического сотрудничества и развития, на помощь беднейшим государствам мира страны G7 выделили за 2020-2021 годы порядка 60 миллиардов долларов."Понятно, да? На войну 150 (миллиардов долларов - ред.), а беднейшим странам, о которых якобы постоянно заботятся, 60 (миллиардов долларов - ред.). Да ещё под известные требования покорности со стороны стран-получателей этих денег. И где же все разговоры о борьбе с бедностью? Об устойчивом развитии, об экологии? Куда всё делось? Куда всё подевалось? При этом поток денег на войну не уменьшается", - подчеркнул глава государства.По его словам, Запад также "не жалеет средств на поощрение смуты, перевороты в других странах" по всему миру.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230124/transh-1846964695.html

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

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украина, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, сша, евросоюз, нато, g7