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Трамп пообещал в случае переизбрания позвонить Путину и Зеленскому - РИА Новости, 21.02.2023
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Трамп пообещал в случае переизбрания позвонить Путину и Зеленскому
Трамп пообещал в случае переизбрания позвонить Путину и Зеленскому - РИА Новости, 21.02.2023
Трамп пообещал в случае переизбрания позвонить Путину и Зеленскому
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае переизбрания на пост главы государства "в ту же ночь" позвонит российскому лидеру Владимиру Путину и... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T04:42
2023-02-21T09:28
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае переизбрания на пост главы государства "в ту же ночь" позвонит российскому лидеру Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому для проведения встречи с целью разрешения конфликта на Украине."Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому. Я скажу им: "Нам нужно встретиться". Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос. &lt;…&gt; Мы заключим сделку в течение 24 часов", — сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Флорида. Трансляцию его речи вели симпатизирующие республиканцам американские телеканалы.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, нато
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
04:42 21.02.2023 (обновлено: 09:28 21.02.2023)
 
Трамп пообещал в случае переизбрания позвонить Путину и Зеленскому

Трамп заявил, что в случае избрания президентом США сразу же позвонит Путину и Зеленскому

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае переизбрания на пост главы государства "в ту же ночь" позвонит российскому лидеру Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому для проведения встречи с целью разрешения конфликта на Украине.
"Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому. Я скажу им: "Нам нужно встретиться". Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос. <…> Мы заключим сделку в течение 24 часов", — сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Флорида. Трансляцию его речи вели симпатизирующие республиканцам американские телеканалы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 10:16
Японский депутат поставила прямоту Путина и Трампа в пример Кисиде
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТО
 
 
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