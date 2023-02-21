Помощь Киеву со стороны США затягивает конфликт на Украине, заявил Трамп
Трамп: дальнейшая помощь Киеву со стороны США затягивает конфликт на Украине
© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что продолжение финансовой поддержки Киеву оттягивает момент урегулирования конфликта на Украине, выразив уверенность, что он смог бы разрешить его на посту президента всего за 24 часа.
"Я считаю, что смог бы разрешить этот вопрос за 24 часа. Но продолжение вливания денег означает оттягивание урегулирования. Это оттягивает много вещей, но также приводит к тому, что каждый день убивают все больше и больше людей… Я мог бы урегулировать этот (конфликт) за один день", - сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Флорида. Трансляцию его речи вели симпатизирующие республиканцам американские телеканалы.
Бывший хозяин Белого дома подчеркнул, что конфликт на Украине "должен быть разрешен немедленно".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.