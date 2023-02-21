Помощь Киеву со стороны США затягивает конфликт на Украине, заявил Трамп

"Я считаю, что смог бы разрешить этот вопрос за 24 часа. Но продолжение вливания денег означает оттягивание урегулирования. Это оттягивает много вещей, но также приводит к тому, что каждый день убивают все больше и больше людей… Я мог бы урегулировать этот (конфликт) за один день", - сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Флорида. Трансляцию его речи вели симпатизирующие республиканцам американские телеканалы.