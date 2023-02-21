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Помощь Киеву со стороны США затягивает конфликт на Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 21.02.2023
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Помощь Киеву со стороны США затягивает конфликт на Украине, заявил Трамп
Помощь Киеву со стороны США затягивает конфликт на Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 21.02.2023
Помощь Киеву со стороны США затягивает конфликт на Украине, заявил Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что продолжение финансовой поддержки Киеву оттягивает момент урегулирования конфликта на Украине, выразив... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T04:22
2023-02-21T04:22
в мире
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владимир путин
джо байден
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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что продолжение финансовой поддержки Киеву оттягивает момент урегулирования конфликта на Украине, выразив уверенность, что он смог бы разрешить его на посту президента всего за 24 часа.Бывший хозяин Белого дома подчеркнул, что конфликт на Украине "должен быть разрешен немедленно".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, джо байден, нато, сергей лавров, киев
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО, Сергей Лавров, Киев
04:22 21.02.2023
 
Помощь Киеву со стороны США затягивает конфликт на Украине, заявил Трамп

Трамп: дальнейшая помощь Киеву со стороны США затягивает конфликт на Украине

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что продолжение финансовой поддержки Киеву оттягивает момент урегулирования конфликта на Украине, выразив уверенность, что он смог бы разрешить его на посту президента всего за 24 часа.
"Я считаю, что смог бы разрешить этот вопрос за 24 часа. Но продолжение вливания денег означает оттягивание урегулирования. Это оттягивает много вещей, но также приводит к тому, что каждый день убивают все больше и больше людей… Я мог бы урегулировать этот (конфликт) за один день", - сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Флорида. Трансляцию его речи вели симпатизирующие республиканцам американские телеканалы.
Бывший хозяин Белого дома подчеркнул, что конфликт на Украине "должен быть разрешен немедленно".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 21:08
В Пентагоне рассказали, сколько США потратили на военную помощь Украине
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинДжо БайденНАТОСергей ЛавровКиев
 
 
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