Трамп заявил, что при его администрации Россия не начала бы СВО на Украине
Трамп заявил, что при его администрации Россия никогда не начала бы СВО на Украине
© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что при его администрации Россия никогда не стала бы проводить спецоперацию на Украине.
"(Президент РФ Владимир) Путин никогда, никогда не пошел бы на Украину. Я видел, как войска (РФ) собираются на границе и сказал: "Он ведет переговоры, это лишь переговоры". А затем вмешался (президент США) Джо Байден, который заявил, что, если Россия заберет себе небольшую часть территории (Украины), то возможно, все в порядке. Это не то, что стоило говорить", - сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Флорида. Трансляцию его речи вели симпатизирующие республиканцам американские телеканалы.
По мнению бывшего хозяина Белого дома, лидирующая роль и авторитет Вашингтона во многом пошатнулись после спорадического ухода США из Афганистана. "Это стало самым позорным днем в истории нашей страны, никогда не было ничего подобного. Помните, что мы оставили позади вооружения на 85 миллиардов долларов, 13 военнослужащих США погибли. Кроме того, никто не упоминает о том, сколько людей пострадали и были искалечены", - добавил Трамп, рассуждая о вопросах геополитики.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.