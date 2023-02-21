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Правительство разработает стратегию развития отрасли связи до 2035 года - РИА Новости, 21.02.2023
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Правительство разработает стратегию развития отрасли связи до 2035 года
Правительство разработает стратегию развития отрасли связи до 2035 года - РИА Новости, 21.02.2023
Правительство разработает стратегию развития отрасли связи до 2035 года
Правительство РФ в этом году разработает и утвердит стратегию развития отрасли связи до 2035 года, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:39
2023-02-21T14:57
россия
дмитрий чернышенко
экономика
правительство рф
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Правительство РФ в этом году разработает и утвердит стратегию развития отрасли связи до 2035 года, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."По поручению президента уже в этом году правительство разработает и утвердит стратегию развития отрасли связи до 2035 года, в которой важнейшей составляющей будет обеспечение технологического суверенитета страны", - заявил Чернышенко, слова которого передал аппарат вице-премьера.
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россия, дмитрий чернышенко, экономика, правительство рф
Россия, Дмитрий Чернышенко, Экономика, Правительство РФ
14:39 21.02.2023 (обновлено: 14:57 21.02.2023)
 
Правительство разработает стратегию развития отрасли связи до 2035 года

Правительство разработает и утвердит стратегию развития отрасли связи до 2035 года

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом правительства России в Москве
Дом правительства России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Правительство РФ в этом году разработает и утвердит стратегию развития отрасли связи до 2035 года, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"По поручению президента уже в этом году правительство разработает и утвердит стратегию развития отрасли связи до 2035 года, в которой важнейшей составляющей будет обеспечение технологического суверенитета страны", - заявил Чернышенко, слова которого передал аппарат вице-премьера.
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