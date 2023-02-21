https://ria.ru/20230221/svyaz-1853448092.html

Правительство разработает стратегию развития отрасли связи до 2035 года

Правительство разработает стратегию развития отрасли связи до 2035 года - РИА Новости, 21.02.2023

Правительство разработает стратегию развития отрасли связи до 2035 года

Правительство РФ в этом году разработает и утвердит стратегию развития отрасли связи до 2035 года, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:39

2023-02-21T14:39

2023-02-21T14:57

россия

дмитрий чернышенко

экономика

правительство рф

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Правительство РФ в этом году разработает и утвердит стратегию развития отрасли связи до 2035 года, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."По поручению президента уже в этом году правительство разработает и утвердит стратегию развития отрасли связи до 2035 года, в которой важнейшей составляющей будет обеспечение технологического суверенитета страны", - заявил Чернышенко, слова которого передал аппарат вице-премьера.

https://ria.ru/20230221/svyazi-1853397632.html

россия

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Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий чернышенко, экономика, правительство рф