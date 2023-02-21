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Задачу окружить участников СВО максимумом заботы выполнят, заявил Собянин
Задачу окружить участников СВО максимумом заботы выполнят, заявил Собянин - РИА Новости, 21.02.2023
Задачу окружить участников СВО максимумом заботы выполнят, заявил Собянин
Задача окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы будет выполнена, в ближайшее время будет подписан соответствующий указ, заявил в своем... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:29
2023-02-21T14:29
2023-02-21T14:32
специальная военная операция на украине
общество
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
сергей собянин
украина
москва
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Задача окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы будет выполнена, в ближайшее время будет подписан соответствующий указ, заявил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.Президент России Владимир Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. Путин заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине."Задача, поставленная президентом, – окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни – будет, безусловно, выполнена. В ближайшее время я подпишу соответствующий указ", - написал Собянин.Он отметил, что важны теплые слова благодарности в адрес всех без исключения участников специальной военной операции: военнослужащих, мобилизованных, добровольцев, военных медиков, гражданских специалистов, которые сегодня сражаются за суверенитет и безопасность страны."Боевые действия на Украине пока еще продолжаются. И, возможно, кому-то кажется, что сейчас не время строить планы на будущее. Но, как мы слышали, президент послал прямо противоположный сигнал. Владимир Владимирович сформулировал задачи на долгосрочную перспективу – по развитию транспортной инфраструктуры, промышленности, образования, здравоохранения, повышению качества жизни граждан. Это значит, что, несмотря на все сложности, Россия обязательно победит и продолжит свое развитие", - добавил мэр.
https://ria.ru/20230221/otpusk-1853388289.html
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общество, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, сергей собянин, украина, москва, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Сергей Собянин, Украина, Москва, Владимир Путин
14:29 21.02.2023 (обновлено: 14:32 21.02.2023)
Задачу окружить участников СВО максимумом заботы выполнят, заявил Собянин
Мэр Москвы Собянин: задачу окружить участников СВО и их семьи максимумом заботы выполнят
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости.
Задача окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы будет выполнена, в ближайшее время будет подписан соответствующий указ, заявил
в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Президент России Владимир Путин
во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. Путин заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине
.
"Задача, поставленная президентом, – окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни – будет, безусловно, выполнена. В ближайшее время я подпишу соответствующий указ", - написал Собянин.
Он отметил, что важны теплые слова благодарности в адрес всех без исключения участников специальной военной операции: военнослужащих, мобилизованных, добровольцев, военных медиков, гражданских специалистов, которые сегодня сражаются за суверенитет и безопасность страны.
"Боевые действия на Украине пока еще продолжаются. И, возможно, кому-то кажется, что сейчас не время строить планы на будущее. Но, как мы слышали, президент послал прямо противоположный сигнал. Владимир Владимирович сформулировал задачи на долгосрочную перспективу – по развитию транспортной инфраструктуры, промышленности, образования, здравоохранения, повышению качества жизни граждан. Это значит, что, несмотря на все сложности, Россия обязательно победит и продолжит свое развитие", - добавил мэр.