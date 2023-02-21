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Задачу окружить участников СВО максимумом заботы выполнят, заявил Собянин - РИА Новости, 21.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/svo-1853445576.html
Задачу окружить участников СВО максимумом заботы выполнят, заявил Собянин
Задачу окружить участников СВО максимумом заботы выполнят, заявил Собянин - РИА Новости, 21.02.2023
Задачу окружить участников СВО максимумом заботы выполнят, заявил Собянин
Задача окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы будет выполнена, в ближайшее время будет подписан соответствующий указ, заявил в своем... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:29
2023-02-21T14:32
специальная военная операция на украине
общество
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
сергей собянин
украина
москва
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Задача окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы будет выполнена, в ближайшее время будет подписан соответствующий указ, заявил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.Президент России Владимир Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. Путин заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине."Задача, поставленная президентом, – окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни – будет, безусловно, выполнена. В ближайшее время я подпишу соответствующий указ", - написал Собянин.Он отметил, что важны теплые слова благодарности в адрес всех без исключения участников специальной военной операции: военнослужащих, мобилизованных, добровольцев, военных медиков, гражданских специалистов, которые сегодня сражаются за суверенитет и безопасность страны."Боевые действия на Украине пока еще продолжаются. И, возможно, кому-то кажется, что сейчас не время строить планы на будущее. Но, как мы слышали, президент послал прямо противоположный сигнал. Владимир Владимирович сформулировал задачи на долгосрочную перспективу – по развитию транспортной инфраструктуры, промышленности, образования, здравоохранения, повышению качества жизни граждан. Это значит, что, несмотря на все сложности, Россия обязательно победит и продолжит свое развитие", - добавил мэр.
https://ria.ru/20230221/otpusk-1853388289.html
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общество, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, сергей собянин, украина, москва, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Сергей Собянин, Украина, Москва, Владимир Путин
14:29 21.02.2023 (обновлено: 14:32 21.02.2023)
 
Задачу окружить участников СВО максимумом заботы выполнят, заявил Собянин

Мэр Москвы Собянин: задачу окружить участников СВО и их семьи максимумом заботы выполнят

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Мэр Москвы Сергей Собянин . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Задача окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы будет выполнена, в ближайшее время будет подписан соответствующий указ, заявил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Президент России Владимир Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. Путин заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 12:42Специальная военная операция на Украине
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"Задача, поставленная президентом, – окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни – будет, безусловно, выполнена. В ближайшее время я подпишу соответствующий указ", - написал Собянин.
Он отметил, что важны теплые слова благодарности в адрес всех без исключения участников специальной военной операции: военнослужащих, мобилизованных, добровольцев, военных медиков, гражданских специалистов, которые сегодня сражаются за суверенитет и безопасность страны.
"Боевые действия на Украине пока еще продолжаются. И, возможно, кому-то кажется, что сейчас не время строить планы на будущее. Но, как мы слышали, президент послал прямо противоположный сигнал. Владимир Владимирович сформулировал задачи на долгосрочную перспективу – по развитию транспортной инфраструктуры, промышленности, образования, здравоохранения, повышению качества жизни граждан. Это значит, что, несмотря на все сложности, Россия обязательно победит и продолжит свое развитие", - добавил мэр.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаРоссияСергей СобянинУкраинаМоскваВладимир Путин
 
 
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