https://ria.ru/20230221/svo-1853445576.html

Задачу окружить участников СВО максимумом заботы выполнят, заявил Собянин

Задачу окружить участников СВО максимумом заботы выполнят, заявил Собянин - РИА Новости, 21.02.2023

Задачу окружить участников СВО максимумом заботы выполнят, заявил Собянин

Задача окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы будет выполнена, в ближайшее время будет подписан соответствующий указ, заявил в своем... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:29

2023-02-21T14:29

2023-02-21T14:32

специальная военная операция на украине

общество

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

сергей собянин

украина

москва

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Задача окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы будет выполнена, в ближайшее время будет подписан соответствующий указ, заявил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.Президент России Владимир Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. Путин заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине."Задача, поставленная президентом, – окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни – будет, безусловно, выполнена. В ближайшее время я подпишу соответствующий указ", - написал Собянин.Он отметил, что важны теплые слова благодарности в адрес всех без исключения участников специальной военной операции: военнослужащих, мобилизованных, добровольцев, военных медиков, гражданских специалистов, которые сегодня сражаются за суверенитет и безопасность страны."Боевые действия на Украине пока еще продолжаются. И, возможно, кому-то кажется, что сейчас не время строить планы на будущее. Но, как мы слышали, президент послал прямо противоположный сигнал. Владимир Владимирович сформулировал задачи на долгосрочную перспективу – по развитию транспортной инфраструктуры, промышленности, образования, здравоохранения, повышению качества жизни граждан. Это значит, что, несмотря на все сложности, Россия обязательно победит и продолжит свое развитие", - добавил мэр.

https://ria.ru/20230221/otpusk-1853388289.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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общество, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, сергей собянин, украина, москва, владимир путин