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В Калининграде осудили мужчину, убившего беременную сожительницу - РИА Новости, 21.02.2023
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В Калининграде осудили мужчину, убившего беременную сожительницу
В Калининграде осудили мужчину, убившего беременную сожительницу - РИА Новости, 21.02.2023
В Калининграде осудили мужчину, убившего беременную сожительницу
Суд в Калининграде приговорил к 20 годам колонии строгого режима мужчину, убившего в 2009 году беременную сожительницу, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:11
2023-02-21T17:11
происшествия
россия
ставропольский край
калининград
следственный комитет россии (ск рф)
калининградский областной суд
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КАЛИНИНГРАД, 21 фев - РИА Новости. Суд в Калининграде приговорил к 20 годам колонии строгого режима мужчину, убившего в 2009 году беременную сожительницу, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Доказательства убедили суд присяжных в виновности Шакмана Эркенова в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности)", - сообщила пресс-служба. Следствие установило, что в ноябре 2009 года Шакман Эркенов, поссорившись со своей беременной сожительницей, задушил ее, а тело сбросил в канализационный колодец во дворе дома, где жила женщина. Тело погибшей было найдено только в феврале 2010 года следственно-оперативной группой в ходе следственных действий. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, но позже следствию удалось получить достаточные доказательства причастности Эркенова к убийству. В СУСК рассказали, что после убийства сожительницы Эркенов переехал в Ставропольский край, где в июне 2010 года в составе группы лиц совершил убийство следователя военно-следственного подразделения СК России, сопряженное с разбоем. Скрываясь от правоохранительных органов, он уехал на Украину, откуда был экстрадирован в Россию и в 2012 году приговорен за данное преступление к 18 годам лишения свободы, наказание он отбывал в одной из колоний Ставропольского края. "Приговором Калининградского областного суда Эркенову назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что ходе судебного заседания Эркенов вину признал частично, указав, что знал о беременности сожительницы. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20230221/opekun-1853481949.html
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россия
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происшествия, россия, ставропольский край, калининград, следственный комитет россии (ск рф), калининградский областной суд
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Калининград, Следственный комитет России (СК РФ), Калининградский областной суд
17:11 21.02.2023
 
В Калининграде осудили мужчину, убившего беременную сожительницу

Убийца беременной сожительницы в Калининграде получил 20 лет колонии строгого режима

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 21 фев - РИА Новости. Суд в Калининграде приговорил к 20 годам колонии строгого режима мужчину, убившего в 2009 году беременную сожительницу, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"Доказательства убедили суд присяжных в виновности Шакмана Эркенова в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности)", - сообщила пресс-служба.
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Следствие установило, что в ноябре 2009 года Шакман Эркенов, поссорившись со своей беременной сожительницей, задушил ее, а тело сбросил в канализационный колодец во дворе дома, где жила женщина. Тело погибшей было найдено только в феврале 2010 года следственно-оперативной группой в ходе следственных действий. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, но позже следствию удалось получить достаточные доказательства причастности Эркенова к убийству.
В СУСК рассказали, что после убийства сожительницы Эркенов переехал в Ставропольский край, где в июне 2010 года в составе группы лиц совершил убийство следователя военно-следственного подразделения СК России, сопряженное с разбоем. Скрываясь от правоохранительных органов, он уехал на Украину, откуда был экстрадирован в Россию и в 2012 году приговорен за данное преступление к 18 годам лишения свободы, наказание он отбывал в одной из колоний Ставропольского края.
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"Приговором Калининградского областного суда Эркенову назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что ходе судебного заседания Эркенов вину признал частично, указав, что знал о беременности сожительницы. Приговор не вступил в законную силу.
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