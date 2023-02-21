В Калининграде осудили мужчину, убившего беременную сожительницу
Убийца беременной сожительницы в Калининграде получил 20 лет колонии строгого режима
© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 21 фев - РИА Новости. Суд в Калининграде приговорил к 20 годам колонии строгого режима мужчину, убившего в 2009 году беременную сожительницу, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"Доказательства убедили суд присяжных в виновности Шакмана Эркенова в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности)", - сообщила пресс-служба.
Следствие установило, что в ноябре 2009 года Шакман Эркенов, поссорившись со своей беременной сожительницей, задушил ее, а тело сбросил в канализационный колодец во дворе дома, где жила женщина. Тело погибшей было найдено только в феврале 2010 года следственно-оперативной группой в ходе следственных действий. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, но позже следствию удалось получить достаточные доказательства причастности Эркенова к убийству.
В СУСК рассказали, что после убийства сожительницы Эркенов переехал в Ставропольский край, где в июне 2010 года в составе группы лиц совершил убийство следователя военно-следственного подразделения СК России, сопряженное с разбоем. Скрываясь от правоохранительных органов, он уехал на Украину, откуда был экстрадирован в Россию и в 2012 году приговорен за данное преступление к 18 годам лишения свободы, наказание он отбывал в одной из колоний Ставропольского края.
"Приговором Калининградского областного суда Эркенову назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что ходе судебного заседания Эркенов вину признал частично, указав, что знал о беременности сожительницы. Приговор не вступил в законную силу.