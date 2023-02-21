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Путин рассказал о признании дипломов студентов, которые учатся сейчас - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин рассказал о признании дипломов студентов, которые учатся сейчас
Путин рассказал о признании дипломов студентов, которые учатся сейчас - РИА Новости, 21.02.2023
Путин рассказал о признании дипломов студентов, которые учатся сейчас
Студенты, которые сейчас учатся в вузах, продолжат обучение по действующим программам, полученные дипломы также будут легитимны, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:35
2023-02-21T13:55
общество
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
россия
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Студенты, которые сейчас учатся в вузах, продолжат обучение по действующим программам, полученные дипломы также будут легитимны, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Те студенты, которые учатся сейчас, смогут продолжить образование по действующим программам, и также не подлежат пересмотру уровень подготовки и дипломы о высшем образовании граждан, которые уже прошли обучение по ныне действующим программам бакалавриата, специалитета или магистратуры", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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общество, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, россия, навигатор абитуриента
Общество, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин, Россия, Навигатор абитуриента
13:35 21.02.2023 (обновлено: 13:55 21.02.2023)
 
Путин рассказал о признании дипломов студентов, которые учатся сейчас

Путин: студенты, которые сейчас учатся в вузах, продолжат учебу по действующим программам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Студенты, которые сейчас учатся в вузах, продолжат обучение по действующим программам, полученные дипломы также будут легитимны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.
"Те студенты, которые учатся сейчас, смогут продолжить образование по действующим программам, и также не подлежат пересмотру уровень подготовки и дипломы о высшем образовании граждан, которые уже прошли обучение по ныне действующим программам бакалавриата, специалитета или магистратуры", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
13:29
Переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным, заявил Путин
 
ОбществоПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаВладимир ПутинРоссияНавигатор абитуриента
 
 
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