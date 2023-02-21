https://ria.ru/20230221/studenty-1853422707.html

Путин рассказал о признании дипломов студентов, которые учатся сейчас

Путин рассказал о признании дипломов студентов, которые учатся сейчас - РИА Новости, 21.02.2023

Путин рассказал о признании дипломов студентов, которые учатся сейчас

Студенты, которые сейчас учатся в вузах, продолжат обучение по действующим программам, полученные дипломы также будут легитимны, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:35

2023-02-21T13:35

2023-02-21T13:55

общество

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

владимир путин

россия

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Студенты, которые сейчас учатся в вузах, продолжат обучение по действующим программам, полученные дипломы также будут легитимны, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Те студенты, которые учатся сейчас, смогут продолжить образование по действующим программам, и также не подлежат пересмотру уровень подготовки и дипломы о высшем образовании граждан, которые уже прошли обучение по ныне действующим программам бакалавриата, специалитета или магистратуры", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/sistema-1853419289.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, россия, навигатор абитуриента