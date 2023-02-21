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США начинают опасаться расширять присутствие на Украине, считает Сальдо

США начинают опасаться расширять присутствие на Украине, считает Сальдо - РИА Новости, 21.02.2023

США начинают опасаться расширять присутствие на Украине, считает Сальдо

В США "начинают бояться" расширять военное присутствие на Украине путем поставки вооружений, считает врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:45

2023-02-21T15:45

2023-02-21T15:45

украина

херсонская область

россия

владимир сальдо

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В США "начинают бояться" расширять военное присутствие на Украине путем поставки вооружений, считает врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию во вторник заявил, что чем больше дальнобойных боеприпасов будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ. "В послании президента... было грозное предупреждение о том, что, если понадобится, наши Вооруженные силы, которые сейчас активно доукомплектовываются очень качественной военной техникой, они создадут возможности для того, чтобы фронт был продвинут как можно дальше. Но те моменты, которые мы слышим, и во в вчерашних "походках" по Киеву господина Байдена, сейчас уже говорят о том, что они начали бояться развивать и расширять именно военное присутствие", - сказал Сальдо в эфире Первого канала. Он выразил надежду, что задачи спецоперации на Украине, поставленные президентом, будут достигнуты в ближайшее время. "Это уже отражается и на настроениях наших людей - люди перестали бояться, они понимают, что в 2023 году надо сделать все, чтобы обеспечить будущее для наших детей. Наше историческое наследие, наши корни от предков говорят только об одном - мы никогда не отступим", - подчеркнул врио губернатора Херсонской области.

https://ria.ru/20230221/poslanie-1853468218.html

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украина, херсонская область , россия, владимир сальдо, владимир путин