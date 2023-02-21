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МИД потребовал от посла США объяснений по взрывам на "Северных потоках"

МИД потребовал от посла США объяснений по взрывам на "Северных потоках" - РИА Новости, 21.02.2023

МИД потребовал от посла США объяснений по взрывам на "Северных потоках"

Послу США в Москве Линн Трейси в ходе вызова в МИД РФ было заявлено, что Вашингтон не должен мешать расследованию по взрывам на "Северных потоках", говорится в... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:38

2023-02-21T14:38

2023-02-21T14:47

в мире

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

линн трейси

авария на "северных потоках"

северный поток

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Послу США в Москве Линн Трейси в ходе вызова в МИД РФ было заявлено, что Вашингтон не должен мешать расследованию по взрывам на "Северных потоках", говорится в сообщении российского МИД."С российской стороны было акцентировано, что США должны дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" и не мешать объективному расследованию для установления виновных", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230220/potok-1853234574.html

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в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), линн трейси, авария на "северных потоках", северный поток