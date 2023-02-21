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МИД потребовал от посла США объяснений по взрывам на "Северных потоках" - РИА Новости, 21.02.2023
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МИД потребовал от посла США объяснений по взрывам на "Северных потоках"
МИД потребовал от посла США объяснений по взрывам на "Северных потоках" - РИА Новости, 21.02.2023
МИД потребовал от посла США объяснений по взрывам на "Северных потоках"
Послу США в Москве Линн Трейси в ходе вызова в МИД РФ было заявлено, что Вашингтон не должен мешать расследованию по взрывам на "Северных потоках", говорится в... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:38
2023-02-21T14:47
в мире
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
линн трейси
авария на "северных потоках"
северный поток
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Послу США в Москве Линн Трейси в ходе вызова в МИД РФ было заявлено, что Вашингтон не должен мешать расследованию по взрывам на "Северных потоках", говорится в сообщении российского МИД."С российской стороны было акцентировано, что США должны дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" и не мешать объективному расследованию для установления виновных", - говорится в сообщении.
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в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), линн трейси, авария на "северных потоках", северный поток
В мире, США, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Линн Трейси, Авария на "Северных потоках", Северный поток
14:38 21.02.2023 (обновлено: 14:47 21.02.2023)
 
МИД потребовал от посла США объяснений по взрывам на "Северных потоках"

МИД России потребовал от посла США Трейси объяснений по взрывам на "Северных потоках"

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Послу США в Москве Линн Трейси в ходе вызова в МИД РФ было заявлено, что Вашингтон не должен мешать расследованию по взрывам на "Северных потоках", говорится в сообщении российского МИД.
"С российской стороны было акцентировано, что США должны дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" и не мешать объективному расследованию для установления виновных", - говорится в сообщении.
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20 февраля, 18:10
Китай поддержал российский проект резолюции о взрыве на "Северных потоках"
 
В миреСШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Линн ТрейсиАвария на "Северных потоках"Северный поток
 
 
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