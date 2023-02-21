14:29 21.02.2023 (обновлено: 15:27 21.02.2023)
МИД России сделал послу США демарш из-за ситуации на Украине
МИД России выразил протест послу Трейси из-за вовлеченности США в конфликт на Украине
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. МИД указал послу США в Москве Линн Трейси на расширение участия страны в конфликте на Украине, говорится на сайте ведомства.
"Вызванной в МИД России главе американской дипмиссии 21 февраля был сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима", — указано в публикации.
Российские дипломаты призвали Вашингтон вывести американских военных, а также бойцов стран — членов НАТО с украинской территории.
Внимание Трейси обратили и на последствия военной помощи. Так, поставляемые Киеву вооружения и обслуживающий персонал, включая американских граждан, — законные цели для Вооруженных сил России.
Американскому послу вручили ноту протеста с осуждением передачи оружия и целеуказаний ВСУ для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры.
"(Эти действия. — Прим. ред.) наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта", — подчеркнули в МИД.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.