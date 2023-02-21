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МИД России сделал послу США демарш из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 21.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/ssha-1853445251.html
МИД России сделал послу США демарш из-за ситуации на Украине
МИД России сделал послу США демарш из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 21.02.2023
МИД России сделал послу США демарш из-за ситуации на Украине
МИД указал послу США в Москве Линн Трейси на расширение участия страны в конфликте на Украине, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:29
2023-02-21T15:27
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
в мире
линн трейси
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. МИД указал послу США в Москве Линн Трейси на расширение участия страны в конфликте на Украине, говорится на сайте ведомства.Российские дипломаты призвали Вашингтон вывести американских военных, а также бойцов стран — членов НАТО с украинской территории.Внимание Трейси обратили и на последствия военной помощи. Так, поставляемые Киеву вооружения и обслуживающий персонал, включая американских граждан, — законные цели для Вооруженных сил России.Американскому послу вручили ноту протеста с осуждением передачи оружия и целеуказаний ВСУ для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230221/ssha-1853447910.html
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россия, сша, украина, в мире, линн трейси, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины, нато, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, В мире, Линн Трейси, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Вооруженные силы Украины, НАТО, Сергей Лавров
14:29 21.02.2023 (обновлено: 15:27 21.02.2023)
 
МИД России сделал послу США демарш из-за ситуации на Украине

МИД России выразил протест послу Трейси из-за вовлеченности США в конфликт на Украине

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. МИД указал послу США в Москве Линн Трейси на расширение участия страны в конфликте на Украине, говорится на сайте ведомства.

"Вызванной в МИД России главе американской дипмиссии 21 февраля был сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима", — указано в публикации.

Российские дипломаты призвали Вашингтон вывести американских военных, а также бойцов стран — членов НАТО с украинской территории.
Внимание Трейси обратили и на последствия военной помощи. Так, поставляемые Киеву вооружения и обслуживающий персонал, включая американских граждан, — законные цели для Вооруженных сил России.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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МИД потребовал от посла США объяснений по взрывам на "Северных потоках"
Американскому послу вручили ноту протеста с осуждением передачи оружия и целеуказаний ВСУ для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры.

"(Эти действия. — Прим. ред.) наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта", — подчеркнули в МИД.

Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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