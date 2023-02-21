https://ria.ru/20230221/ssha-1853445251.html

МИД России сделал послу США демарш из-за ситуации на Украине

МИД России сделал послу США демарш из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 21.02.2023

МИД России сделал послу США демарш из-за ситуации на Украине

МИД указал послу США в Москве Линн Трейси на расширение участия страны в конфликте на Украине, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:29

2023-02-21T14:29

2023-02-21T15:27

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

в мире

линн трейси

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. МИД указал послу США в Москве Линн Трейси на расширение участия страны в конфликте на Украине, говорится на сайте ведомства.Российские дипломаты призвали Вашингтон вывести американских военных, а также бойцов стран — членов НАТО с украинской территории.Внимание Трейси обратили и на последствия военной помощи. Так, поставляемые Киеву вооружения и обслуживающий персонал, включая американских граждан, — законные цели для Вооруженных сил России.Американскому послу вручили ноту протеста с осуждением передачи оружия и целеуказаний ВСУ для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230221/ssha-1853447910.html

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, украина, в мире, линн трейси, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины, нато, сергей лавров