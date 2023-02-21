https://ria.ru/20230221/ssha-1853428325.html

США пытаются закрепить свое глобальное доминирование, заявил Путин

США пытаются закрепить свое глобальное доминирование, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

США пытаются закрепить свое глобальное доминирование, заявил Путин

США пытались закрепить своё доминирование во всём мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:45

2023-02-21T13:45

2023-02-21T14:17

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

сша

ссср

россия

политика

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. США пытались закрепить своё доминирование во всём мире, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин подчеркнул, что после распада СССР Вашингтон пытается закрепить свое глобальное доминирование, "не считаясь с интересами современной России, да и других стран тоже".Глава государства во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что специальная военная операция была начата год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/ugroza-1853434290.html

сша

ссср

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, сша, ссср, россия, политика