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США пытаются закрепить свое глобальное доминирование, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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США пытаются закрепить свое глобальное доминирование, заявил Путин
США пытаются закрепить свое глобальное доминирование, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
США пытаются закрепить свое глобальное доминирование, заявил Путин
США пытались закрепить своё доминирование во всём мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:45
2023-02-21T14:17
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
сша
ссср
россия
политика
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. США пытались закрепить своё доминирование во всём мире, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин подчеркнул, что после распада СССР Вашингтон пытается закрепить свое глобальное доминирование, "не считаясь с интересами современной России, да и других стран тоже".Глава государства во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что специальная военная операция была начата год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, сша, ссср, россия, политика
Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, США, СССР, Россия, Политика
13:45 21.02.2023 (обновлено: 14:17 21.02.2023)
 
США пытаются закрепить свое глобальное доминирование, заявил Путин

Путин: США после распада СССР пытаются закрепить свое глобальное доминирование

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. США пытались закрепить своё доминирование во всём мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин подчеркнул, что после распада СССР Вашингтон пытается закрепить свое глобальное доминирование, "не считаясь с интересами современной России, да и других стран тоже".
Глава государства во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что специальная военная операция была начата год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
14:00
Советник президента США заявил, что Запад не представляет угрозу для России
 
Владимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаСШАСССРРоссияПолитика
 
 
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