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Минобороны опровергло заявления о недостатке боеприпасов для штурмотрядов - РИА Новости, 21.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/spetsoperatsiya-1853566516.html
Минобороны опровергло заявления о недостатке боеприпасов для штурмотрядов
Минобороны опровергло заявления о недостатке боеприпасов для штурмотрядов - РИА Новости, 21.02.2023
Минобороны опровергло заявления о недостатке боеприпасов для штурмотрядов
Министерство обороны опровергло сообщения о якобы блокировании поставок боеприпасов штурмовикам-добровольцам, выполняющим задачи по освобождению Артемовска в... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T22:44
2023-02-21T23:16
специальная военная операция на украине
россия
артемовск
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
донбасс
в мире
денис пушилин
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Министерство обороны опровергло сообщения о якобы блокировании поставок боеприпасов штурмовикам-добровольцам, выполняющим задачи по освобождению Артемовска в ДНР.Там уточнили, что с 18 по 20 февраля добровольцам прислали 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня, а также 980 боеприпасов для танков и 10 171 — для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов. В ведомстве подчеркнули, что все заявки на поставки вооружений выполняются в кратчайшие сроки, "так было и так будет".По данным Минобороны, в ближайшие дни штурмовые подразделения получат все боеприпасы согласно заявкам, поданным на февраль. С 25 февраля начнутся поставки вооружений по запросам на март. Отмечается, что всего за прошлый год потребности штурмовых отрядов в боеприпасах удалось обеспечить на 140 процентов от полученных заявок.В ведомстве также заявили, что добровольцы, равно как и бойцы штурмовых подразделений группировки, мужественно и самоотверженно выполняют сложнейшие задачи по освобождению Донбасса от украинских боевиков. Там подчеркнули, что попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между российскими подразделениями контрпродуктивны и играют только на пользу противнику.Как отметили в министерстве, за последние двое суток штурмовики при поддержке артиллерии, бронетехники и других огневых средств группировки "Юг" смогли продвинуться в районе Артемовска на 2,5 километра. Несмотря на сложные метеоусловия, удалось также выполнить 18 вылетов авиации.В субботу врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что недавнее освобождение села Парасковиевки к северу от Артемовска позволяет приблизиться к перекрытию дороги на Часов Яр. Он уточнил, что по этой трассе снабжается гарнизон ВСУ. По словам Пушилина, этот путь необходимо перекрыть и тем самым ускорить освобождение Артемовска.Парасковиевка расположена между Соледаром и Артемовском. Последний находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За него идут ожесточенные бои.В пятницу днем вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в Артемовск для гражданских лиц.Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность страны.
https://ria.ru/20230221/artemovsk-1853317836.html
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россия
артемовск
донецкая народная республика
донбасс
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россия, артемовск, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, донбасс, в мире, денис пушилин, ирина верещук, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донецкая Народная Республика, Донбасс, В мире, Денис Пушилин, Ирина Верещук, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
22:44 21.02.2023 (обновлено: 23:16 21.02.2023)
 
Минобороны опровергло заявления о недостатке боеприпасов для штурмотрядов

Минобороны опровергло заявления о блокировании поставок боеприпасов штурмовым отрядам

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Министерство обороны опровергло сообщения о якобы блокировании поставок боеприпасов штурмовикам-добровольцам, выполняющим задачи по освобождению Артемовска в ДНР.

"Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности", — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что с 18 по 20 февраля добровольцам прислали 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня, а также 980 боеприпасов для танков и 10 171 — для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов. В ведомстве подчеркнули, что все заявки на поставки вооружений выполняются в кратчайшие сроки, "так было и так будет".
По данным Минобороны, в ближайшие дни штурмовые подразделения получат все боеприпасы согласно заявкам, поданным на февраль. С 25 февраля начнутся поставки вооружений по запросам на март. Отмечается, что всего за прошлый год потребности штурмовых отрядов в боеприпасах удалось обеспечить на 140 процентов от полученных заявок.
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В ведомстве также заявили, что добровольцы, равно как и бойцы штурмовых подразделений группировки, мужественно и самоотверженно выполняют сложнейшие задачи по освобождению Донбасса от украинских боевиков. Там подчеркнули, что попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между российскими подразделениями контрпродуктивны и играют только на пользу противнику.
Как отметили в министерстве, за последние двое суток штурмовики при поддержке артиллерии, бронетехники и других огневых средств группировки "Юг" смогли продвинуться в районе Артемовска на 2,5 километра. Несмотря на сложные метеоусловия, удалось также выполнить 18 вылетов авиации.
В субботу врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что недавнее освобождение села Парасковиевки к северу от Артемовска позволяет приблизиться к перекрытию дороги на Часов Яр. Он уточнил, что по этой трассе снабжается гарнизон ВСУ. По словам Пушилина, этот путь необходимо перекрыть и тем самым ускорить освобождение Артемовска.
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В пятницу днем вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в Артемовск для гражданских лиц.
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