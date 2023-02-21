https://ria.ru/20230221/spetsoperatsiya-1853566516.html

Минобороны опровергло заявления о недостатке боеприпасов для штурмотрядов

Минобороны опровергло заявления о недостатке боеприпасов для штурмотрядов - РИА Новости, 21.02.2023

Минобороны опровергло заявления о недостатке боеприпасов для штурмотрядов

Министерство обороны опровергло сообщения о якобы блокировании поставок боеприпасов штурмовикам-добровольцам, выполняющим задачи по освобождению Артемовска в... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T22:44

2023-02-21T22:44

2023-02-21T23:16

специальная военная операция на украине

россия

артемовск

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Министерство обороны опровергло сообщения о якобы блокировании поставок боеприпасов штурмовикам-добровольцам, выполняющим задачи по освобождению Артемовска в ДНР.Там уточнили, что с 18 по 20 февраля добровольцам прислали 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня, а также 980 боеприпасов для танков и 10 171 — для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов. В ведомстве подчеркнули, что все заявки на поставки вооружений выполняются в кратчайшие сроки, "так было и так будет".По данным Минобороны, в ближайшие дни штурмовые подразделения получат все боеприпасы согласно заявкам, поданным на февраль. С 25 февраля начнутся поставки вооружений по запросам на март. Отмечается, что всего за прошлый год потребности штурмовых отрядов в боеприпасах удалось обеспечить на 140 процентов от полученных заявок.В ведомстве также заявили, что добровольцы, равно как и бойцы штурмовых подразделений группировки, мужественно и самоотверженно выполняют сложнейшие задачи по освобождению Донбасса от украинских боевиков. Там подчеркнули, что попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между российскими подразделениями контрпродуктивны и играют только на пользу противнику.Как отметили в министерстве, за последние двое суток штурмовики при поддержке артиллерии, бронетехники и других огневых средств группировки "Юг" смогли продвинуться в районе Артемовска на 2,5 километра. Несмотря на сложные метеоусловия, удалось также выполнить 18 вылетов авиации.В субботу врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что недавнее освобождение села Парасковиевки к северу от Артемовска позволяет приблизиться к перекрытию дороги на Часов Яр. Он уточнил, что по этой трассе снабжается гарнизон ВСУ. По словам Пушилина, этот путь необходимо перекрыть и тем самым ускорить освобождение Артемовска.Парасковиевка расположена между Соледаром и Артемовском. Последний находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За него идут ожесточенные бои.В пятницу днем вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в Артемовск для гражданских лиц.Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность страны.

https://ria.ru/20230221/artemovsk-1853317836.html

https://ria.ru/20230219/artemovsk-1853034934.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

россия, артемовск, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, донбасс, в мире, денис пушилин, ирина верещук, владимир путин, вооруженные силы украины