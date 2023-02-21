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В Крыму предложили расширить границы спецоперации до Одессы - РИА Новости, 21.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/spetsoperatsiya-1853558849.html
В Крыму предложили расширить границы спецоперации до Одессы
В Крыму предложили расширить границы спецоперации до Одессы - РИА Новости, 21.02.2023
В Крыму предложили расширить границы спецоперации до Одессы
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что расширение границ спецоперации до Одессы позволит гарантировать безопасность для Крыма. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T21:29
2023-02-21T23:11
специальная военная операция на украине
одесса
россия
украина
владимир константинов
владимир путин
владимир сальдо
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что расширение границ спецоперации до Одессы позволит гарантировать безопасность для Крыма. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ. "Только возвращение города-героя Одессы под контроль Российской Федерации даст нам, крымчанам, гарантию безопасности, что ракеты любой дальности не попадут на территорию полуострова", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24". В конце января врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо выразил уверенность, что Одесса наряду с Херсоном перейдет под контроль РФ.
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одесса
россия
украина
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одесса, россия, украина, владимир константинов, владимир путин, владимир сальдо, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Украина, Владимир Константинов, Владимир Путин, Владимир Сальдо, Республика Крым
21:29 21.02.2023 (обновлено: 23:11 21.02.2023)
 
В Крыму предложили расширить границы спецоперации до Одессы

Константинов предложил расширить границы СВО до Одессы для гарантии безопасности Крыма

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что расширение границ спецоперации до Одессы позволит гарантировать безопасность для Крыма.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.
"Только возвращение города-героя Одессы под контроль Российской Федерации даст нам, крымчанам, гарантию безопасности, что ракеты любой дальности не попадут на территорию полуострова", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24".
В конце января врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо выразил уверенность, что Одесса наряду с Херсоном перейдет под контроль РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаРоссияУкраинаВладимир КонстантиновВладимир ПутинВладимир СальдоРеспублика Крым
 
 
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