https://ria.ru/20230221/spetsoperatsiya-1853558849.html
В Крыму предложили расширить границы спецоперации до Одессы
В Крыму предложили расширить границы спецоперации до Одессы - РИА Новости, 21.02.2023
В Крыму предложили расширить границы спецоперации до Одессы
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что расширение границ спецоперации до Одессы позволит гарантировать безопасность для Крыма. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T21:29
2023-02-21T21:29
2023-02-21T23:11
специальная военная операция на украине
одесса
россия
украина
владимир константинов
владимир путин
владимир сальдо
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что расширение границ спецоперации до Одессы позволит гарантировать безопасность для Крыма. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ. "Только возвращение города-героя Одессы под контроль Российской Федерации даст нам, крымчанам, гарантию безопасности, что ракеты любой дальности не попадут на территорию полуострова", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24". В конце января врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо выразил уверенность, что Одесса наряду с Херсоном перейдет под контроль РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесса
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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одесса, россия, украина, владимир константинов, владимир путин, владимир сальдо, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Украина, Владимир Константинов, Владимир Путин, Владимир Сальдо, Республика Крым
21:29 21.02.2023 (обновлено: 23:11 21.02.2023)
В Крыму предложили расширить границы спецоперации до Одессы
Константинов предложил расширить границы СВО до Одессы для гарантии безопасности Крыма