https://ria.ru/20230221/spetsoperatsiya-1853558849.html

В Крыму предложили расширить границы спецоперации до Одессы

В Крыму предложили расширить границы спецоперации до Одессы - РИА Новости, 21.02.2023

В Крыму предложили расширить границы спецоперации до Одессы

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что расширение границ спецоперации до Одессы позволит гарантировать безопасность для Крыма. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T21:29

2023-02-21T21:29

2023-02-21T23:11

специальная военная операция на украине

одесса

россия

украина

владимир константинов

владимир путин

владимир сальдо

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что расширение границ спецоперации до Одессы позволит гарантировать безопасность для Крыма. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ. "Только возвращение города-героя Одессы под контроль Российской Федерации даст нам, крымчанам, гарантию безопасности, что ракеты любой дальности не попадут на территорию полуострова", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24". В конце января врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо выразил уверенность, что Одесса наряду с Херсоном перейдет под контроль РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесса

россия

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

одесса, россия, украина, владимир константинов, владимир путин, владимир сальдо, республика крым